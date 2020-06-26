粽子“拍了拍”你，为你讲述它的“前世今生”

端午至粽飘香。粽子是怎样出现在人们的生活中的呢？一则粽子历史“拍了拍”你，邀你一同了解粽子的“前世今生”。

粽子初名“筒粽”，用竹筒装黏米，以草木灰汁煮熟，色、香、味别具特色，且能清热降火，调理胃肠，是一种时令食品。粽子的出现，标志着岁序转入夏季，是一年生活转折点的信号，最初并无特殊纪念意义。

到了春秋时期，逐渐改用菰（茭白）叶包黏米成牛角状，用于祭拜祖先和神灵，称“角黍”。之所以把粽子包成牛角状，是因为古代先民在祭祀时喜用带角的动物来作祭品，认为动物的角，是沟通人与神之间的灵物，以求五谷丰登，仓满廪实。

战国时，楚国大夫屈原爱国忧民，后被佞臣所害，传说于五月初五那天投身汨罗江。人伤其死，于是开始把屈原之死与端午节联系在一起，投“角黍”于江中，避免鱼鳖虾蟹破坏屈原遗体，用以表达对英雄人物的敬仰和祭奠，从此端午节也被赋予成有道德含义的节日。

粽子正式被定为端午节食品是在晋代。人们脑洞大开，开始将一些特殊材料包在其中，包括中药材“益智仁”，煮熟的粽子美其名曰“益智粽”。南北朝的时候，粽子馅料大家族里又出现了肉、板栗、红枣、赤豆……包好的粽子还被当成礼物互相赠送。

到了唐代，粽子用米制成，看起来“白莹如玉”，形状也出现了菱形、锥形等，成为节日或民间风味小吃。宋代时，出现了“蜜饯粽”，即果品入粽。苏东坡就写下过这么一句“时于粽里见杨梅”。这时还出现用粽子堆成楼台亭阁造型的现象，似乎说明，吃粽子已经成为一种时尚。

元代以后，包粽子已不限于菰叶，而是改用箬叶和芦苇叶。明清时期，粽子更被赋予了吉祥含义。相传，当时凡是参加科举考试的人，考前要吃一种细长像毛笔般的粽子，被称为“笔粽”，谐音“必中”。另一种说法是，这种“笔粽”吃进肚子，胸中会有神来之笔，能考出好成绩。

承载着家国情怀、融入了真情实感，从历史长河中走出来的粽子，至今依然受到人们青睐。它们的种类愈加繁多，已成为中华民族民俗文化、食文化传承的重要符号。