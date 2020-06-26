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夏粮收购开局良好进展顺利

2020年06月26日08:19 来源：人民网－人民日报

　　本报北京6月25日电  （记者杜海涛）记者从国家粮食和物资储备局获悉：目前，小麦收获接近尾声，夏粮收购开局良好进展顺利，湖北、江苏、安徽3省已先后启动最低收购价执行预案。截至6月20日，主产区累计收购新产小麦291亿斤。

　　今年夏粮收购呈现以下特点：一是小麦品质较好。今年主产区收获的小麦一二等明显增多，强筋弱筋等专用麦比例较上年提高了2.8个百分点；从收购入库的最低收购价小麦看，也基本为一二等粮。二是收购进度正常。今年小麦收获期有所提前，开秤初期进度快于上年。三是市场购销活跃。当前，各级储备粮轮换收购积极，部分库点收购价高于最低收购价。目前，多元市场主体入市积极，市场化收购超过总收购量的95%。国家粮食和物资储备局表示，将加强市场监测预警，随时调度和了解掌握收购情况。严格落实最低收购价政策，在符合条件的地区及时启动托市收购，合理布设收购库点，同时下大力气抓好市场化收购。充分发挥12325粮食监管热线作用，严肃查处各类违法违规行为，切实维护粮食收购市场秩序。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月26日 01 版）

(责编：许晓华、李轶群)


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