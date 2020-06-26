推广使用儿童安全座椅 为未成年人生命健康保驾护航

人民网北京6月26日电（记者杨迪） 2018年7月13日，慈溪市三北大街发生了一起七车连撞的交通事故，事故造成七车不同程度受损，4人受伤。令人欣慰的是，在这场事故中，一名仅15个月大的宝宝躲过了所有可能的伤害，毫发无伤。后经宁波交警通报信息显示，这名宝宝之所以能“死里逃生”，正是因为宝妈陈女士给她使用了安全座椅，让宝宝免于伤害。

世界卫生组织的数据显示，全球每年有18.63万儿童死于道路的交通伤害，其中超过1/3是死于乘车过程中。而当轿车相互碰撞时，儿童安全座椅能使婴儿的死亡率降低71%，幼儿的死亡率降低54%—80%。在健康中国行动推进委员会发布的《健康中国行动(2019—2030年)》中也特别强调，要“重视道路交通安全，正确使用安全带，根据儿童年龄、身高和体重合理使用安全座椅，减少交通事故的发生”。

近年来，儿童安全座椅的使用越来越多受到家长们的重视，一些地方纷纷将强制使用安全座椅纳入地方性法规。而随着我国机动车保有量的不断增加，能否出台强制使用儿童安全座椅的全国性法规并纳入新一轮修订的未成年人保护法，也受到很多专家和家长们的关注。围绕为什么要推广使用儿童安全座椅这一话题，有关专家进行了解答。

儿童比成人更容易受到交通事故的伤害

在中国汽车技术研究中心发布的《2019中国儿童道路交通安全蓝皮书》中，通过对13个城市的调研，公布了家长携带儿童乘车的三种错误方式：一是让儿童坐在副驾驶。发生撞击时，安全气囊张开时力量远超出孩子的承受力，可能造成颅脑损伤、胸部骨折、颈椎骨折和窒息等伤害；二是给儿童系成人安全带。儿童会因为身材太小而滑出安全带的防护范围。而安全带拉紧所产生的拉力超出儿童身体的承受范围，容易勒住儿童脖子甚至引起窒息导致死亡；三是家长抱住儿童乘车。当汽车发生碰撞时，车内儿童受到大约为其自身重量几十倍的惯性力量被推出，儿童将从家长的怀中飞出，任何人都无法抱住孩子。

“大家都知道，孩子越小，头部所占身体的比例就会越大。因此，在发生交通事故伤害时，低龄儿童头部受到伤害的机会就会非常大。”首都医科大学附属北京儿童医院急诊科主任王荃指出，儿童对危险的识别能力和规避能力也相对较差，发生交通事故时，会比大人的反应慢一些，因此也很容易受到伤害。

如果不使用安全座椅或者系成人安全带，会对儿童带来哪些隐患呢？王荃表示，成人安全带对身高有一定的要求，一般情况下，最好在1.4米以上。年龄小的孩子系成人安全带，一旦刹车，成人安全带正好勒在孩子脖子的位置，很容易造成窒息或损伤；另外，从生理角度讲，儿童的颈椎骨骼比较软，脊柱的稳定性和牢固性不够，儿童四肢的骨骼、韧带的发育都相对脆弱，容易受到损伤，在交通事故中遭受伤害的概率更大。

王荃分析了2014年1月初至2016年8月底，北京儿童医院收治的126例因创伤性颅脑损伤需急诊留观或住院患儿的情况。“所有纳入病例中，因为道路交通伤害导致儿童颅脑损伤的，占43%左右，这其实是挺可怕的一件事情。”她向广大家长呼吁，成人安全带真的不是给孩子用的，儿童应该正确使用安全座椅或坐垫。

王荃介绍，安全座椅的作用就是把孩子非常牢固地固定在座位上，尤其是那种五点式的安全带，一共是五个边，受力均匀。孩子能得到很好的约束、固定和保护。另外，像婴儿安全座椅，孩子是面朝后的。正常情况下突然刹车，人会向前扑然后往后撞，这是物理的惯性。孩子因为年龄越小，脊椎更加脆弱，脑袋像要甩出去的鞭子，一下出去又一下回来，很容易把颈髓损伤了，有可能会造成截瘫甚至影响呼吸。如果婴儿倒着坐，安全座椅帮孩子撑住了头颅和颈背部，就不会那么容易被损伤。

提高儿童安全座椅使用意识要从家长做起

专家表示，在前向碰撞或紧急刹车时，安全座椅能够有效组织儿童身体向前极速运动，避免二次碰撞；侧向碰撞时，靠背侧翼和头枕侧翼能够有效地保护儿童的躯干和头部；后向碰撞时，靠背和头枕能承托住儿童的躯干和头部，避免儿童颈部损伤；侧翻时，儿童安全座椅在正确使用的情况下只有少许位移；儿童睡觉时，座椅侧翼能够保证儿童身体不会歪斜，以免碰撞时受到伤害。

那么，应该如何正确使用儿童安全座椅呢？对此专家建议，对于0至4岁儿童，乘车时应坐在后向式儿童安全座椅。两辆汽车迎面相撞时，坐在前向式座椅上的儿童头部先是被甩向前方，并被迫向下朝胸骨方向急速弯曲，接着又向后朝上急速弯曲。成年人的颈部能够承受这样的张力，但是幼小的儿童无法承受。如果采用后向式座椅，在前撞交通事故当中，儿童的整个后背承受了撞击所造成的力量，而易受伤的颈部则不会承受太多的力量。

王荃总结称，其实，只要正确使用正规的安全座椅，都会对儿童有很大的保护作用。对于儿童安全座椅的安装，只要正确阅读厂家的使用说明书，就不会有没什么问题。

她同时呼吁，要让家长清晰的认识到，如果不使用儿童安全座椅，孩子一旦发生意外，会导致什么样的恶果。

“有的家长说孩子不愿意使用儿童安全座椅，绝大多数的原因并非孩子不想用，而是家长自己嫌麻烦。比如觉得安全座椅占用了车内空间、装卸太费事、放在后排座位太占地方等。”王荃说，其实孩子们很单纯，家长只需明确告知孩子为什么要用安全座椅，绝大多数孩子都可以配合。

“一岁以内的婴儿在理解力上还有一些问题，但是婴儿只要你给他坐，不管是主观还是客观，他都没有办法反抗。比如家长可以在倒置安全座椅的前方挂一点他喜欢的玩具或者主动逗逗他，他就完全可以呆下来。两三岁的孩子活动力会比较强一些，可能不愿意坐安全座椅，但是也有各种方法。比如可以说：爸爸妈妈上车也要系安全带，这些小安全座椅就是你的安全带，我们都要去用；也可以举例子：这个小熊没有坐安全座椅、没有系安全带，一下飞出去了，飞出去之后摔的特别疼，哪儿哪儿摔破了，这样孩子都能听得明白。”她解释到。

推动强制使用安全座椅立法条件趋于成熟

据了解，目前上海、内蒙古、山东等一些地区，已经将强制使用安全座椅其纳入地方性法规，要求携带四周岁以下儿童乘车出行时应当配备并正确使用儿童安全座椅。其中内蒙、南宁、深圳等地还出台了相应的罚则。

虽然在全国范围内还没有立法强制使用安全座椅，但是在一些公开发布的政策中，已经对使用安全座椅提出了明确的要求。如《健康中国行动(2019—2030年)》中强调“重视道路交通安全，正确使用安全带，根据儿童年龄、身高和体重合理使用安全座椅，减少交通事故的发生”；《国家残疾预防行动计划（2016-2020年）》专门提及“推广使用汽车儿童安全座椅”；《关于印发机动车驾驶培训教学与考试大纲的通知》将“养成使用儿童安全座椅的习惯”“掌握儿童安全座椅的作用”纳入科目一考试中；《儿童道路交通伤害干预技术指南》提出要“通过立法强制使用儿童安全座椅”等。

对此，王荃认为，特别有必要在全国推广强制使用安全座椅。她建议，国家要对安全座椅的安全性要有统一标准，绝不能给伪劣产品生存空间。另外，媒体也要加大宣传力度，让大家知晓不使用安全座椅会带来的严重后果。

“其实不仅仅是儿童安全座椅，在儿童道路安全方面，有太多需要去强制的地方。包括12岁以下的孩子不能坐副驾驶，16岁以下的孩子不能单独骑电动自行车上路，这些都应该有法可依、违法必惩。”王荃强调。

6月20举行的十三届全国人大常委会第六十三次委员长会议决定，十三届全国人大常委会第二十次会议6月28日至30日将在北京举行。期间将审议未成年人保护法修订草案等多部草案和议案。

世卫组织驻华代表处安全与伤害预防官方丹表示，为了保护儿童乘车安全，中国在过去做了很多的探索，包括家长和公民安全意识的提高，很多人都在做相关的倡导。国家政策2011年开始也有了明确的对儿童乘员的安全保护要求，从卫健委、交通部、公安部到健康中国行动中都有涉及。产品标准也是从2012年到2018年，每年有一些新的完善。国家质检总局和国家认监委从2014年9月1日起，对机动车儿童乘员用约束系统实施强制性认证，进一步规范了儿童乘员约束系统市场。

“此外，一些省市在地方未成年人保护条例和道路交通安全管理类法规里面，已经对儿童乘车的约束立法进行了很好的探索。”方丹称，但这些都是地方的和比较局部的一些法律法规的保护，并不能保护全中国的儿童。她认为，中国对儿童乘员约束装置立法条件是趋于成熟的，亟待出台一个全国性的法律，而即将进行二读的未成年人保护法是一个很好的机会，希望能够通过强制使用儿童乘员约束装置的立法，保护好未成年人的出行安全。