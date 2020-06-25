让每一位母亲拥有健康力量 中粮助力“健康中国 母亲行动”

6月24日，由全国妇联妇女发展部、国家卫健委规划发展与信息化司、国家体育总局群体司指导，《生命时报》社主办，中粮集团公益支持的“健康中国 母亲行动”主题推进活动在北京召开，活动聚焦充分发挥母亲在家庭健康中的独特作用，动员广大家庭践行健康生活方式，助力健康中国。中粮集团为全国各地的母亲代表准备了丰富实用的健康包，旗下蒙牛乳业提供牛奶产品营养支持，守护全国妈妈健康。

据悉，除了北京的主会场，活动还依托妇联组织以省、自治区为单位设立了29个分会场，全国各地的母亲代表和网友们通过线上直播同步观看并参与活动。

中粮集团副总裁陈朗在致辞中表示，在全面建成小康社会的决胜之年，“健康中国 母亲行动”对落实党中央、国务院关于实施健康中国行动的重大决策部署，提高全民健康意识、提升全面健康水平具有重要的现实意义和时代价值。让亿万百姓买得放心、吃得健康，守护国人餐桌上的幸福，建设新时代的健康中国，是中粮集团作为中央企业的初心所在、使命所系，也是中粮集团作为公益支持企业积极参与到“健康中国 母亲行动”中的出发点、着眼点。

陈朗表示，中粮集团积极参与“健康中国 母亲行动”，将充分发挥自身在产品供给、研发支持、健康服务等多个方面的资源优势，通过“母亲”这位家庭健康的指导员、监督员、管理员，进一步宣传推广健康生活理念和生活方式，引领国人主食餐桌升级，实现膳食优化、营养均衡，让更多的孩子拥有强健的体魄，让更多的家庭拥有健康的生活，让更多的母亲能永远面带笑容。

据了解，本次“健康中国 母亲行动”主题推进活动，旨在充分发挥母亲在家庭中的独特作用，带动家庭成员从我做起，提高全民健康水平。目前，“母亲行动”官方微信号、《家庭指导手册》、“寸草、春晖”在线义诊专项活动，以及《健康中国 母亲行动》专版、客户端、网页专题等均陆续上线，给每一位母亲和家人定制一份专属的健康指导。

活动主办方与公益支持单位中粮集团还为全国各地的母亲代表准备了丰富实用的健康包，包括了家庭医用包、中粮集团粮油及蒙牛未来星双原生纯牛奶、蒙牛精选牧场高钙牛奶在内的乳品营养支持、《家庭指导手册》等。