北京：企事业单位需强调员工请销假报备制度 掌握员工出京意向

人民网北京6月24日电（池梦蕊） 今天下午，北京市召开第131场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京市疾控中心副主任庞星火介绍，小长假，人员流动大、聚集性多，防控压力增加，必须严格防控措施，加大防控力度，落实四方责任，努力阻断疫情传播。现就节日期间疫情防控提出如下建议：

一、机关企事业单位防控措施

1.严格落实北京市离京人员相关政策要求，强调员工请销假报备制度，切实掌握员工出京意向。

2.做好员工健康宣教，引导员工不聚集、不聚餐、戴口罩、保持手卫生和社交距离，做好日常防护。

3.掌握员工健康状况，督促出现发热或呼吸道症状人员立即赴就近发热门诊排查，发现病例要组织力量配合相关部门开展调查，落实各项应急措施。

4.节日期间安排专人负责疫情防控。

二、公共场所防控措施

1.严格农贸市场、菜市场等防疫措施，加强清洁消毒，尤其要做好生鲜食品的检验检疫和环境消毒。

2.社区严格落实测温、查证、验码、登记等措施，重点查看健康宝健康状况信息，核实手机信息和本人是否一致。

3.各类公共场所、公园景区景点和健身场所须实施预约限流，测温验码，避免扎堆，防止人员过度密集。安排专人巡视，敦促游客佩戴口罩，保持社交距离。

4.不组织开展商场促销活动，不擅自开放文化娱乐场所和地下空间体育健身场所、游泳馆等。

5.商超、宾馆酒店、农贸市场场所等要加强电梯按键、扶梯扶手、门把手等人员触碰较多部位的消毒。各类场所公共卫生间要及时清理清洁和消毒，提供充足的洁手用品。

6.公共交通管理部门要加强高峰线路人员配备，引导乘客错峰乘车，视情采取人流分流等措施，严禁超载。

7.相关执法部门和相关行业主管部门要加强对食品安全和京郊游、乡村游环境卫生及防控措施落实情况的监督检查。

三、个人防护提示

1.提醒市民朋友假期放松心情，不能放松个人防护，坚持不聚集、不聚餐、不聚会，出门携带口罩、适时佩戴口罩，保持手卫生和社交距离，做好日常防护，减少不必要的出行。

2.中高风险街道居民、与疫情发生地有关联的居民避免各类聚集，尽量不去公共场所。仍处于居家医学观察的市民，严格做好家庭防疫工作。

3.按照非必要不出京原则，尽量不出京探亲旅游，必须出京者，要按规定持核酸检测阴性证明。中高风险街乡、新发地市场相关人员严禁离京。

4.出现发热、干咳等呼吸道症状时要及时前往就近的发热门诊排查，避免前往各类公共场所。

5.注意饮食卫生，外出就餐时选择干净卫生的餐厅餐馆，尽量避免食用生食和半生食。

6.对家庭冰箱冰柜、厨房、卫生间等进行彻底清理清洁消毒，居家环境经常保持开窗通风。