北京：端午节严格落实各项措施要求 坚持"非必要不出京"

人民网北京6月24日电（池梦蕊） 今天下午，北京市召开第131场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京市委宣传部副部长、北京市人民政府新闻办公室主任、北京市政府新闻发言人徐和建表示，端午假期正值这次疫情防控的关键时期，是对我们工作的又一次直接考验。疫情防控决不可掉以轻心，一刻也不能放松，要严格落实各项措施要求，严防疫情传播风险，保持应有的生产生活秩序，让市民群众度过一个健康平安的端午假期。

要严防假期人员聚集扎堆。公园、景区严格限流、预约、错峰，加强巡查劝导。景区和图书馆、博物馆、美术馆等公共场所严格按30%限流。农家乐、乡村民宿等要加强管理。农贸市场、菜市场和商超、餐饮等行业严格落实测温验码、限流、“一米线”等措施，加强通风、消毒和清洁卫生。复工复产单位落实楼宇、园区、工地、工厂、酒店、宾馆等场所防控指引，加强公共部位消毒和人员健康监测。行业主管部门要加强执法和检查，发现问题及时整改。

要坚持非必要不出京，民航、铁路和公路检查站加强检查。做好假期交通运输保障，维护好重点场站和景区、商圈等重点地区周边交通秩序。公交、地铁等公共交通要落实防疫措施，乘客佩戴口罩，错峰乘车。