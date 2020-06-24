创新管理模式 四川省资阳市人民医院推动高质量发展

2016年8月，随着四川省人民医院正式托管资阳市人民医院，曾担任中国援莫桑比克第十八国家医疗队队长、书记的冯仕彦开始到资阳市人民医院担任院长职务。托管以来，以冯仕彦同志为院长的领导班子以实际行动展现“硬核”担当，大胆创新管理模式，突出抓好质量管理、学科建设、人才建设、托管工作等，推动了医院高质量发展。

完善制度，强化管理，医疗质量持续提升

医疗质量管理不断强化。结合医院实际情况，进一步健全了医疗质量、医疗安全等方面的管理制度，相继出台《医师不良执业行为“驾照式”记分管理制度》、《日间手术实施细则》等制度。通过管理制度的完善，进一步强化了对医务人员诊疗行为的监管，强化了医务人员依法执业意识，医院质量管理再上新台阶。

医疗技术水平不断提升。医院一方面定期派遣骨干人员外出进修学习，另一方面邀请上级专家来院授课指导，医护人员专业技术水平不断提升。每年开展的Ⅲ、Ⅳ级手术台次全市领先。

大胆改革，勇于创新，医院管理更加规范。接受托管以来，在院长冯仕彦的主推下，医院全面学习省人民医院先进技术和先进管理理念，医院管理更加规范。

大部制改革成效显著。针对行政部门管理现状，医院借鉴省人民医院管理经验，大力推行行政部门大部制改革。2018年，推行了后勤管理大部制改革，成立后勤保障部，整合总务、后勤基建、项目建设、设备管理、维修、安全保卫职能，建立了一部三科六室的三级管理模式，实现职能转化和内部流程优化，盘活现有内部资源。2019年，推行质量管理大部制改革，实行一部四室的扁平化层级管理，归集了医院档案、统计、病案、医疗质量管理和全面质量管理职能，医院质控管理更加科学规范。

薪酬制度改革深入人心。该医院作为资阳市首家公立医院薪酬制度改革试点医院，以稳定职工队伍为目标优化薪酬结构，建立并完善了体现医疗行业特点的岗位绩效工资体系，扎实有序推进医院薪酬制度改革工作，使得员工的职业归宿感和成就感得到了提升，医院人才队伍更加稳定。

完善制度，强化激励，科研水平持续提升

据了解，该医院大力实施“科技强院”战略，把科技工作纳入了医院发展的总体规划。针对医院科研方面水平不够高的情况，陆续安排人员到省人民医院专题学习，同时邀请省人民医院科研方面的专家来院授课，提高医务人员科研能力。制定了《院内科技奖励办法》，鼓励科技创新和新技术新项目的开展，充分调动了医务人员的积极性、主动性，争取立项更多层次的科研项目，发表更多科技论文和转化更多科技成果。

近3年，医院科研项目共计24项正如火如荼的开展，比建院50年来的8项翻了3翻。到目前为止，医院共荣获市政府科技进步奖3项。近五年来发表论文300余篇。2019年，冯仕彦以主编身份参与《临床疼痛药物治疗学》编写，填补了过去医院的空白。

突出重点，多措并举，医院发展再上台阶

人才队伍不断壮大。近年来，医院积极推行三大战略，推动人才队伍建设。一是实施“空降兵”战略，高薪吸引优秀成熟人才加入干部队伍，提高干部队伍的管理能力；二是实施“牧羊人”计划，采取委外送培、内部培训、组织督查、自我教育等方式，全面提高干部德才素质和履职能力；三是实施“蓄电瓶”行动，从医院战略和发展高度进行后备管理人才的选拔培养。分类建立优秀后备人才库，实施专业化优秀后备人才遴选储备工程，逐步搭建年轻后备干部的雏形。

学科建设不断加强。坚持走以肿瘤大专科带动医院全面发展之路，大力推进专科建设，肿瘤科、肾脏内科分别于2016年和2017年被确立为省级重点专科，心血管内科于2017年被确立为市级重点专科。2018年麻醉科、呼吸内科、泌尿外科、护理专科等4个专科获市级重点专科立项。2019年消化内科、临床药学、儿科、急诊科和超声医学科等5各专科荣获市级重点专科立项。1名职工入选四川省学术技术带头人，2名职工入选市级领军人才。

信息化建设效果显著。该医院领导班子高度重视信息化建设工作，坚持建立以满足我院医疗、管理、科研、运营的标准化智慧型医疗信息系统为目标，每年信息化建设投入资金约占医院总收入的1.5%~2%。经过多年努力，医院信息化建设效果显著。先后完成了多级远程诊疗平台建设工作，实现我院远程诊疗平台与四川省人民医院、资阳市远程诊疗平台互联互通，真正达到优质医疗资源“双下沉两提升”；实现办公无纸化，仅通过手机就可以完成所有办公流程审批，极大地节省了办公成本，提高了办公效率和质量。

医联体建设纵深推进。近年来，该医院牵头组建了全市首个专科联盟——肿瘤专科联盟，涵盖全市域内6家县级医疗机构，且运行效果良好；加入省医院心外科、儿科、眼科、肾内科、心内科、肿瘤科等6个专科联盟，华西医院营养专科联盟，省肿瘤医院专科联盟；与安岳县第三人民医院等7家医院组建远程诊疗中心，已调试运行；2019年牵头组建胸痛专科联盟，涵盖全市1个市级医院、1个区医院、2个县级医院、3个中心卫生院、2个社区卫生中心。目前已经获得帮助帮助胸痛联盟内基层医疗机构建设胸痛救治单元的资格

不忘初心，牢记使命，疫情防控有序推进

今年年初，一场新冠肺炎疫情突如其来。面对疫情，资阳市人民医院作为后备定点救治医院，全力投入到抗击疫情之中。

在指挥层面，该医院建立了新型冠状病毒应急指挥小组，由院长冯仕彦担任组长，负责统筹疫情防控和救治工作。领导小组下设医疗、护理、院感、后勤保障等6个工作组，各司其责，高效协同推进各项工作；作为一名有着30多年急诊急救工作经验，先后参加过 “非典”、“资阳人感染猪链球菌病”等突发公共卫生事件的应急救援工作的专家，冯仕彦被资阳市疫情联防联控指挥部、疫情应急指挥部聘请为专家组成员，为资阳市疫情防控和救治工作出谋划策。

在医疗层面，该医院成立新型冠状病毒肺炎救治专家组，将呼吸内科、重症医学科、心血管内科、肾脏内科、肿瘤科、儿科、消化内科、检验科、放射科、病理科等科室专家全部纳入医疗救治组，专家组定期召开会议进行讨论、会诊，确保了医疗救治工作顺利完成。在积极做好院内防控工作的同时，医院还选派了9名医护人员到抗击疫情最前线-武汉参与疫情防控工作。

在保障层面，全院职工放弃休假，全力投入到疫情防控工作中。医院紧急改建了临时留观病房，设置床位23张、治疗室2间、值班室2间。紧急购置了医用外科口罩、N95口罩、防护面罩、隔离服等紧缺防护物资，保证战疫一线“粮草弹药”充足。

“作为市级公立医院，努力提高医疗质量，改善医疗服务，为老百姓健康保驾护航是我们的唯一使命。”冯仕彦如是说。（四川省资阳市人民医院供稿）