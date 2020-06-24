国家卫健委：对返京离京人员一律隔离14天的做法应及时纠正

人民网北京6月24日电 （记者崔元苑）24日，国务院联防联控机制就核酸检测有关情况以及端午假期公众健康提示举行发布会。国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华表示，一概而论无论是外地返京还是离京人员，一律采取14天的集中隔离措施是不对的。

贺青华解释说，对在集中隔离医学观察期间人员的核酸检测，集中隔离7天以后进行两次核酸检测阴性者回到家再居家隔离7天，一共14天，简要的说就是“7+7”措施。非“四类人员”实施14天的集中隔离医学观察，在进入到隔离观察点的第三天或第五天进行核酸检测，如果都阴性的话，隔离满7天以后可以回家居家隔离，纳入到社区网格化管理，直至14天满，这就是所谓的“7+7+2”措施。

贺青华指出，各地根据防控工作需要增加的检测要有明确的规定。检测收费已明确规定要由省物价部门统一制定本省域内的标准。针对部分地区制定的不合法、不合规的一些政策措施，应及时纠正。