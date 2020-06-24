国家卫健委：扩大核酸检测范围 最大化降低传播风险

人民网北京6月24日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制就核酸检测有关情况及端午假期公众健康提示发布会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，核酸检测对于及早的发现感染者，精准识别感染源，落实“四早”，以及控制疫情传播蔓延等方面都具有非常重要的意义。

郭燕红表示，新冠病毒具有一定的隐匿性，感染病毒后会出现一些无症状感染者。同时也有可能患者虽是以其他疾病就医，但有可能也是新冠病毒感染者，所以国家卫健委要求各地在做好疫情常态化防控的工作中，要特别注重以扩大检测范围来更好的排查感染风险。

郭燕红强调，在扩大检测范围方面，国务院联防联控机制的指导意见中特别明确，各地要根据疫情防控工作需要科学研判，对包括发热门诊患者、新住院的患者及其陪护人员，以及医疗机构工作人员，这3类人员在内的8类人群应检尽检，对其他一般人群做到愿检尽检。这一措施的目的，就是最大化的及时发现感染源，最大化降低传播风险，也最大化的保护院内易感人群，及时发现感染者，及早治疗，提高治愈率。

“同时，我们也要求各级医疗机构要为患者和陪护人员做检测这项工作，提供更便捷的服务，能够方便患者就医。”郭燕红说。