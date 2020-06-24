开展5城对话医美机构 新氧推广行业“线上化”

新氧于今年5月对外公布，将“全开放、新生态、共治理”作为最新战略，并联合百家医美机构建立机构平台共创机制，成立“新氧顾问委员会”。6月，新氧科技CEO金星带队相继走进北京、成都、重庆、广州、杭州五座城市，对话医美机构。

在五城对话中，新氧多次强调了行业线上化的必然，也希望通过帮助机构降门槛、降难度、降风险，在从曝光到评价的业务漏斗每个环节中，强化降本增效，从而助力医美机构提供高效高质的线上服务。

同整个医疗大环境一致，医美也处于资源高度集中的现状。据新氧内部数据显示，新氧合作的认证医美及消费医疗机构有6000余家，覆盖300城市，其中41.8%的医美机构集中在前10名城市，且绝大多数是综合型的医美机构，有特色的医美机构占比不到10%。

同时，医美也是典型的分散市场，不仅大量的交易与服务发生在线下，交易链条冗长、层次分散，而且由于服务品类多、服务场景多，大多数机构往往只专注于某一细分领域，彼此之间各自为战。

对此，金星强调，医美产业线上化将促进机构角色升级，作为垂直医美平台，新氧有足够的价值后劲。针对消费者越来越喜欢通过深度、垂直、专业的内容来获得价值感，在B端服务机构层面，将会推出越来越多的产品帮助机构去实现信息线上化和服务线上化。并将继续完善内容生态，净化行业生态，通过电商工具，以高价值感的内容撬动更多消费行为，以消费者信赖推动新氧和机构共同成功。

对于接下来新氧在二三线城市的发展策略，金星表示，一方面会继续强化手术类整形上的优势，吸引更多手术类整形用户过来。此外，帮助机构孵化自己的医生IP，打造机构差异化的核心竞争力。另一方面，在轻医美方面，除了在二三线城市加强推广之外，下半年将强化平台背书，从正品设备到服务标准化流程为消费者提供完整的高品质线上化服务。