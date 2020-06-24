中国“雁荡山”杯铁皮石斛网红大赛贵州赛区在锦屏县启动

6月21日，贵州省石斛产业推进大会暨中国“雁荡山”杯铁皮石斛网红大赛贵州赛区启动仪式与锦屏石斛花节，在贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县举行。贵州省副省长王世杰出席会议并讲话，专家学者为石斛产业的发展奉献智慧。

中国“雁荡山”杯铁皮石斛网红大赛贵州赛区与锦屏石斛花节开幕式

据了解，首届“雁荡山”杯铁皮石斛网红大赛，是由中国城市网络文化产业大会、中国民族医药学会、中国民间中医医药研究开发协会、浙江省中药材产业协会、浙江在线等机构主办，由网红文化产业发展（杭州）有限公司、乐清市铁皮石斛产业协会、快来直播等单位联合承办的中医药健康养生达人秀系列赛事之一。采取“政府+行业协会+电商平台+主播（ 带货达人）+石斛企业”的方式，整合各方资源，帮助企业提升销售业绩，助力复工复产复市，创新推动石斛产业的健康发展。

启动仪式

贵州省王世杰副省长参观石斛基地

大赛组委会主任鲁国良在贵州赛区启动仪式上表示，之所以成立中国“雁荡山”杯铁皮石斛网红大赛贵州赛区，是想通过石斛赛事的形式，带动贵州网红直播事业的发展，合力创建“锦屏铁皮石斛”品牌。同时大会还将成立中国·黔东南铁皮石斛网络直播产业基地，宣传展示锦屏铁皮石斛产业发展成果，提升锦屏铁皮石斛品牌知名度和影响力，助力群众脱贫致富。并将联合大学和政府，在黔东南筹建一所网红学院，集合专业团队，来孵化包装黔东南自己的网络主播，使产学融合，抢占短视频和直播人才资源高地，带动锦屏铁皮石斛直播基地的长久发展，达到黔货出山的目的。