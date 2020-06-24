2020少年儿童健康科普校园行活动正式启动

6月23日，“童心同乐童健康”——2020少年儿童健康科普校园行暨“葫芦娃杯”少年儿童健康科普手抄报征集活动正式启动，活动官网同步上线。本次活动由未来网发起，联合中国医药物资协会儿童用药专业委员会、中国医药物资协会智库共同主办，并得到了来自葫芦娃药业、阿里健康、中国生命关怀协会生命文化传播工作委员会等爱企业和机构的公益支持。

据了解，为帮助学校、家长及学生有序应对复学复课，今年活动内容重点围绕校园健康促进和学生疾病预防两大领域开展，分别涵盖 “卫生防疫”、“营养膳食”、“肠胃健康”、“儿童用药”以及“心理健康”五大主题。

本届活动将采取线上线下渠道同步进行，极大提升了同学们的参与便利性。另外，主办方还编制了健康科普知识手册，详细介绍科普手抄报所聚焦的主题及健康知识。全国范围的中小学生都可通过未来网官方活动页面获取健康知识手册，也可通过线上方式参加主题手抄报的作品征集。手抄报征集版块得到了专业儿童制药企业葫芦娃药业的专业内容支持。

据葫芦娃药业集团负责人刘景萍介绍，以儿药为主的葫芦娃药业自成立之日起，就坚持不懈地做儿童健康的坚定守护者，始终致力于儿童安全用药的普及教育，践行企业社会责任。她表示：“普及儿童健康知识，是企业的社会责任，更是我们的使命。儿童是祖国的希望，民族的未来，为中国儿童的健康成长保驾护航，我们责无旁贷！”

据悉，为顺应当下信息传播趋势，更生动直观的普及健康科普，在手抄报征集期间，主办方还将分别邀请“卫生防疫”、“营养膳食”、“肠胃健康”、“儿童用药”以及“心理健康”领域的权威专家，以网络直播公开课的方式，针对少年儿童健康常见问题与日常防护等问题进行授课并与学生家长进行直接互动交流。阿里健康将为线上科普直播版块提供部分技术和平台支持，其相关负责人表示：“从小建立正确的健康观、生活观的好处显而易见。我们将与名医一起，做好学校的‘线上卫生站’，当好孩子们的‘健康辅导员’。”

自新冠肺炎疫情爆发以来，儿童因其自身免疫抵抗能力低下且自我防护意识薄弱，也成为了大家最为关注的易感人群之一。为给孩子们营造健康成长的社会氛围和环境，本届活动还设置了一场儿童健康论坛作为精彩收官，邀请儿童健康领域的相关专家学者齐聚一堂进行交流和研讨。届时将发布活动优秀手抄报作品，并邀请小作者们现场分享手抄报创作背后的故事与心得体会。

主办方负责人表示，希望通过少年儿童健康科普进校园活动的举办，帮助学生及家长掌握权威的健康科普知识，树立正确的健康理念，养成良好的家庭生活习惯，促进和带动社会健康水平的整体提升。未来，也希望能与更多关注儿童健康成长、愿意积极承担社会责任的的企业共同携手，为孩子们提供更多学习健康知识的机会和条件，为祖国下一代共创健康美好成长环境。