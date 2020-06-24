核酸检测究竟是怎么回事

新冠肺炎疫情发生以来，“核酸检测”这一相对生僻的医学术语已经成了大家日常谈论的高频词。6月13日新发地出现聚集性疫情以来，本市对“应检尽检”人群，渐次开展核酸检测。按照“愿检尽检”原则，市民也可预约登记进行核酸检测。那么为什么新冠病毒的检测需要用咽拭子核酸检测？这种检测方法的准确率有多高？今天，我们来为您详细解读。

为什么用核酸检测

常用的传染病化验检查包括微生物培养、病毒分离、核酸检测、抗体检测等。微生物培养一般用于细菌检查。例如血液微生物培养可以发现血液中的细菌到底是链球菌还是金黄色葡萄球菌。咽拭子和呼吸道分泌物培养可以发现呼吸道感染了什么细菌。例如导致猩红热的链球菌就可以通过咽拭子培养明确诊断，导致细菌性痢疾的病原体志贺菌可以通过粪便培养来诊断。

对于病毒感染来说，虽然从标本中分离出病毒是最权威的确诊依据，但是病毒分离是比较危险的操作，需要在较高防护等级的实验室进行，一般的医疗机构不具备这样的条件，所以目前更多的是通过检测血液中是否有病毒的抗体来判断是否感染。例如甲肝、乙肝、丙肝、艾滋病、麻疹等传染病都是通过检测标本中是否有病毒抗体来协助诊断的。

抗体检测的优点是方便快捷，准确率也比较高，通常十几分钟到1小时就可以出结果。但抗体检测的缺点是人感染病毒后往往需要一定时间才能产生抗体，从感染到能够检测到抗体的这段时间就是窗口期。例如乙肝、丙肝、艾滋病感染后需要2至3周才能产生抗体，新型冠状病毒感染后需要至少3天以上才能检测到IgM抗体（免疫球蛋白M，在感染早期发挥清除病毒的作用），一周以上才能检测到IgG抗体（免疫球蛋白G，体内最重要的抗体）。

核酸检测也是检测病毒的方法，它可以更早发现感染。现在临床中对乙肝、丙肝、艾滋病都开展了核酸检测，可以在抗体产生前检测到血液中是否存在病毒。而一些呼吸道疾病可以通过咽拭子或者呼吸道分泌物的核酸检测来判断是否感染，以及推测是否具有传染性。季节性流感、禽流感、冠状病毒感染等通过咽拭子检测可以方便地判断出上呼吸道是否存在病毒成份，从而判断被检测者是否属于感染者。

新冠病毒的核酸检测已经是比较成熟的检测方法了，只要在咽喉部位擦拭几秒钟就可以采集到标本。通过分析判断是否有新冠病毒的核酸成分，可以尽早发现感染者，甚至在感染者出现症状前就可以检测到阳性。感染者经过隔离治疗后咽拭子检测阴性说明病毒已经清除，不具有传染性了。目前两次咽拭子核酸检测阴性是确诊病例和无症状感染者解除隔离的标准之一。

咽拭子检测疼不疼

新冠病毒主要感染人的呼吸系统。下呼吸道检测需要采集患者深部痰液，采集起来非常困难，患者通常不容易接受。血液检测的准确率低，容易导致漏诊，不能用来筛查。咽拭子检测操作最简单，准确率高，漏诊率很低，因此咽拭子检测是目前广泛使用的检测方法。咽拭子阳性说明患者传染的可能性很大。

咽拭子有口咽拭子采样和鼻咽拭子采样两种方式。口咽拭子采样就是在咽喉部位用棉签涂擦，刷取咽喉部位上皮细胞的检测。受检测者只要放松心情，张口发出“啊——”的声音就可以了，检测过程并没有创伤风险，是非常安全的检测。检测时可能会有恶心、想要呕吐的不适感觉，不过这些不适症状通常只需要半分钟到两分钟左右就可以完全缓解了。鼻咽拭子采样是将一根细棉签深入鼻孔，从下鼻道深入抵达鼻咽后壁，然后捻转棉签取样。棉签进入鼻腔的深度约为鼻尖到耳垂的距离。

阴性结果的有效期是多久

咽拭子核酸检测最快6小时出结果，但由于目前检测量非常大，受检测者通常在24小时后收到检测报告。一旦发现咽拭子核酸检测阳性，实验室一般都会立刻复核一遍。如果仍为阳性，可以确认为受检测人员上呼吸道存在病毒核酸，如果受检测者还有发热、咽痛、咳嗽等症状，就可以诊断为确诊病例了。如果除了咽拭子核酸阳性，受检测者没有任何不适症状，就诊断为无症状感染者。无症状感染者也有传染性，所以同样需要到隔离点隔离。很多无症状感染者后来都变成了确诊患者。因此只要核酸检测结果阳性就需要隔离。而核酸检测为阴性的，一般机构认可的有效期是3到7天。检测为阴性的人员如果再次接触了新冠病毒肺炎的确诊病例、疑似病例或者去了中高风险地区，则需要再次复查。

准确率有多高

目前还没有确切的大样本统计数据证明核酸检测的准确率，但影响准确率的因素比较多，例如检测试剂的质量水平、受检测人员感染时间（过早或者过晚都会降低准确率）、标本取材时受检测者配合情况（配合度差可能导致标本没有取到位）以及检验人员的操作熟练程度等。

如果核酸检测的各个环节都能准确无误，理想状态下核酸检测准确率可以达到95%以上。但是由于各种原因，会出现假阴性的结果。所谓假阴性，就是指受测试者确实是感染者，但是核酸检测结果却为阴性，这就是假阴性。随着技术水平提高，各个医疗机构的准确率都在迅速提高，假阴性率正在不断降低。

另外，对于和确诊病例、疑似病例有过密切接触的人员，通常需要两次核酸检测才能排除。对于去过新冠病毒中高风险地区的人员，如果出现发热和呼吸道症状，一次核酸检测阴性存在假阴性可能，所以也需要两次核酸检测才能排除。除此之外，如果医生判断一次核酸检测阴性仍不能排除的，也需要再次检测核酸，有时候医生还会建议做胸部CT、血常规化验和新冠病毒的血清抗体检测来判断是否感染。

（作者：北京佑安医院感染中心二科副主任医师）

咽拭子核酸检测注意事项

1.为避免交叉感染，检测时请您排队并戴好口罩，间隔距离1米以上。

2.咽拭子采集过程中可能导致恶心、呕吐等不适，此为人体正常反应，通常两分钟左右就会自行缓解。咽拭子擦拭后如果感觉咽部不适，可以通过适当饮用温开水等方式改善。如果症状持续不缓解或者出现其他身体不适症状，请您及时就诊。

3.咽拭子检测需要张口配合。少数人有颞颌关节前脱位（即下巴脱落）风险，采集前可以适当练习一下张口活动，不要突然用力张口。如果张口确实困难，可以提前告知医护人员，改为经鼻检测鼻咽拭子，检测结果同样是准确可靠的。

4.采样前2小时内尽量不要进食过多，不要吃油腻食物，不要过量饮酒，以免导致采样时恶心和呕吐。

5.有高血压、心脑血管、癫痫、精神类疾病的人员，采集过程中的不适感可能诱发原有基础疾病突然加重。

6.采集咽拭子是比较安全的、无创的检测手段，但仍可能存在一些意外风险，希望您能理解并且配合医护人员的操作过程。

7.咽拭子核酸检测存在误差，目前的技术手段无法保证百分之百准确，检测结果将由医生根据您的具体情况解读。

8.检测后戴好口罩离开检测点，注意接收检测报告。如果报告结果为阳性，不要自行外出，可在家中做好防护和隔离，听从专业人员的指导或者在家中等待专业人员到家中处理。

延伸阅读

食品卫生莫忽视

蔡皓东

这次新发地出现聚集性疫情进一步证实了新型冠状病毒可以通过气溶胶传播。气溶胶携带的飞沫核和直径小于5微米的飞沫可长时间悬浮在空气中，飘散至较远的距离。由于其颗粒较小，容易被易感者吸入呼吸道，甚至进入细支气管和肺泡，导致呼吸道感染。但是，随着飞沫离开宿主并逐渐形成气溶胶，会受到各种环境因素的影响，水分不断蒸发，病原体的活性和致病性也会逐渐减弱，直至丧失活性。因此，气溶胶传播范围虽然比飞沫传播要广，但只有在气溶胶中漂浮的病原体仍保持一定活力时，才具有传染性。

6月18日国家卫健委发布了《低风险地区夏季重点地区重点单位重点场所新冠肺炎疫情常态化防控相关防护指南》。其中特别提出，买回家的肉类和水产品应立即清洗，不要直接放入冰箱冷藏，清洗时不要在水龙头下直接冲洗，防止溅洒污染。可以用器皿装水来清洗，之后再清洗器皿。公众在处理生肉、禽、水产品之后，要用肥皂和流动水洗手至少20秒。购买、制作过程接触生鲜食材时避免用手直接揉眼鼻。不要吃未经加工的生鱼或未煮熟的食物，加工食品时生熟要分开，不能使用同一个案板或容器。最后要注意的是，避免去卫生环境差、通风不良和人员密集的市场购物，错开高峰购物，在市场或超市购物时要戴口罩。

（作者：北京地坛医院退休主任医师、现任《药物不良反应杂志》副主编）