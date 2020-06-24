毒品案件低龄化趋势明显

昨天，在“6·26”国际禁毒日来临之际，北京市第三中级人民法院召开线上新闻发布会，对近一年来的毒品案件审理情况进行通报。该院统计发现，毒品案件重刑率较高，且涉毒犯罪分子呈现低龄化趋势，青少年毒品犯罪形势不容乐观。

北京市三中院副院长辛尚民介绍，从2019年6月至2020年5月，该院共审结涉毒品犯罪220件，案件数量降幅超过30%。其中，因新冠肺炎疫情防控影响，今年以来，毒品案件数量下降明显，同比下降72.7%。但毒品案件的重刑率仍较高，高出同期其他刑事案件14个百分点。“疫情期间毒品案件数量明显低于往年，这和疫情防控工作有密不可分的联系。”北京市三中院刑一庭副庭长范爱礼认为，疫情期间境内外人员流动速度放慢，同时，全国各交通枢纽对人员、货源的安检进一步加强，这增强了毒品犯罪的难度系数。

辛尚民表示，为了逃避打击，毒品犯罪的运输、交付方式也在不断升级，由传统的“一手交钱，一手交货”，变为“人货分离，无人交易”。运输时，除常见的人体藏毒、行李夹带毒品、快递包裹隐藏毒品外，通过自驾车或网约车携带毒品、“闪送”运毒、“打卡埋雷”等毒品贩运方式逐渐增多，这给毒品犯罪的侦破带来了极大挑战。

值得注意的是，毒品犯罪分子呈现年轻化、低龄化趋势，平均年龄仅32.8岁，其中25岁以下青少年占26.7%，青少年毒品犯罪形势不容乐观。

范爱礼提醒公众，近年来化学合成技术扩展了毒品的种类，提高了毒品纯度，被滥用的毒品从传统的鸦片、海洛因、大麻、可卡因等迅速向兴奋剂、镇静剂、致幻剂等精神药物扩展。现在很多贩毒人员为了去除人们对冰毒、麻古、摇头丸、K粉的反感，往往把新型毒品加工成奶茶、咖啡、绿茶等饮料及香烟，称呼为“神仙水”“止咳水”“彩虹烟”等招摇过市。普通群众如果见到日常生活中不常见的上述物品，不要轻易尝试，应谨慎辨别。（记者 刘苏雅）