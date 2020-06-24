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文化和旅游部：疫情中高风险地区上网服务场所、娱乐场所建议暂停营业

2020年06月24日08:35 来源：新华网

文化和旅游部市场管理司日前对《剧院等演出场所恢复开放疫情防控措施指南》《互联网上网服务营业场所恢复开放疫情防控措施指南》《娱乐场所恢复开放疫情防控措施指南》进行了修订调整。指南第二版明确，消费者娱乐、上网时间不超过两小时；疫情中高风险地区，建议暂停营业。

据介绍，此次修订落实常态化疫情防控要求，结合当前疫情发展新形势新变化，针对夏季重点场所疫情防控特点，增强疫情防控措施的针对性、科学性、有效性和可操作性。

指南第二版细化了疫情防控要求。结合当前夏季来临、天气变热等实际情况，细化加强通风换气要求；细化配备防护用品要求，给出配备建议并对物品存储、使用、补充更换提出明确要求；增加规范垃圾处理要求，明确要求场所设置专用垃圾桶，并定时定点对垃圾桶和周围地面进行消毒；细化了三类场所，特别是演出场所设立（临时）隔离区的相关要求；细化员工健康监测内容；强化对演出场所的管理等。（记者周玮）

(责编：许心怡、崔元苑)


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