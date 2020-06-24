【人物】跪地救人的90后女兵赵怡婷

【故事】赵怡婷是陆军军医大学士官学校护理专业的一名大二学员，也是新中国成立70周年阅兵女兵方队队员。前不久，正在陕西西安家中上网课的她接到妈妈的电话，得知楼下有一位老人突然晕倒急需帮助，于是，她一边嘱咐妈妈呼叫救护车，一边冲出门。赵怡婷运用所学急救知识，对老人进行了初步检查，由于判断准确、处理得当、施救及时，为救护车到来后的救治赢得了宝贵时间。等到救护车远去后，赵怡婷才发现自己单膝跪地已有半个小时，右腿早已麻木。

【点评】

走上阅兵场，英姿飒爽；走下阅兵场，救死扶伤。这是女兵赵怡婷展现出的新时代军人风采。从接到母亲电话到夺门而出赶到现场，再到悉心救治，不敢耽搁分秒，诊得准确、救得及时，为进一步治疗赢得了时间，也赢得群众的交口称赞。

军人，无论是否身穿军装，都要有军人风范，时刻接受群众检阅。飞驰的列车上，联勤保障部队第984医院90后女军人刘畅参加集训返回营区时，遇到旅客突发不适，立即起身检查施救，待情况平稳后悄然离开。亚丁湾海域，中国帆船“深蓝”号在行驶途中偶遇中国海军护航编队，微山湖舰和银川舰先后向其发出回应：“如需帮助，请呼叫”。万米高空，川航航班遭遇驾驶舱风挡玻璃破裂脱落，万分危急，退役军人刘传健机长带领机组人员沉着应对，以精湛技术和超凡胆识成功备降。无论在哪里，只要是群众需要的地方，就是人民子弟兵的检阅场。

军人接受检阅离不开过硬本领。赵怡婷救人后说，“多亏阅兵时的训练”。其实，白金十分钟，黄金一小时，是军队卫勤救援的黄金法则；护佑船舶，确保安全，是海军护航编队的使命责任；处理特情，更是空军飞行员需要反复训练的重要课目。每一次完美检阅，都来自无数次刻苦训练，更来自不变的为民初心、报国之志。对军人来说，军容严整、气势如虹，钢铁洪流般走过天安门广场，展现国威军威，是一种检阅；当人民群众遭遇困难、面临危险，奋不顾身、挺身而出，是另一种检阅。

有人评价，武能拿起钢枪，文能救死扶伤。这一对军人的礼赞，也在抗击新冠肺炎疫情斗争中得到印证。面对来势汹汹的疫情，人民子弟兵听党指挥、闻令而动，奋战在战疫一线，以高超医疗技术、高尚精神品格、高昂军心士气，铸就了一道守护人民群众生命健康的铜墙铁壁。急群众所急、解群众所难，无数战士越是艰险越向前，有力证明了“人民军队始终是党和人民完全可以信赖的英雄军队”。

《 人民日报 》（ 2020年06月24日 05 版）