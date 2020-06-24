赋予传统节日新的时代内涵

岁月流转，我们的生活方式不断改变，但端午节丰厚的文化意蕴依然富含魅力、润泽心灵

创新方式、丰富形式、有效传承，不断注入新的时代内涵，才能让传统节日有机融入现代生活，真正激活蕴藏在节日中的文化基因

粽香四溢、艾叶流芳，我们即将迎来又一个端午节。在重庆，人们参与“我的端午节”小视频拍摄活动，真实记录身边故事；在宁夏，居民比赛包粽子、绣荷包，“零距离”感受传统文化；在黑龙江，艺术家汇聚“云端”，通过直播展演端午民俗……端午节到来之际，我们重拾熟悉的味道、借助多彩的形式，体会美好的精神内涵，品味厚重的中华民族历史文化。

作为我国四大传统节日之一，端午节历史悠久，传承千载而历久弥新。这一天，人们采叶裹粽、悬挂艾草、饮雄黄酒、戴五彩线，寄托着祈求健康平安的美好心愿；人们争旗鼓、赛龙舟，传递着祈福风调雨顺、国泰民安的朴素情感……尽管地域不同，节日活动特色纷呈，却映照着丰富的文化价值。端午节所蕴含的人文理念，绵延赓续、代代流传，成为共同的文化记忆，体现着对自然、生命、家国情怀的认知与追求。

岁月流转，我们的生活方式不断改变，但端午节丰厚的文化意蕴依然富含魅力、润泽心灵。在疫情防控常态化的背景下，今年端午节期间，一些传统民俗活动无法举办，但这并不会影响节日氛围，反而让我们更深刻地体会到祈愿和顺平安的节日内涵。山东青岛一个社区，居民们自发为战疫一线的志愿者送去飘香的粽子和寓意健康的五彩线，感恩他们守护邻里安全；江苏扬州一所学校，老师们“临行密密缝”，将祝福一针一线缝进香囊送给毕业生，祝愿他们前程似锦、一切安康。超越具体的形式，那些护佑健康的努力、守望相助的温暖、共克时艰的行动，更能彰显端午节所蕴含的文化与价值。

传统节日的到来，促使我们回望生生不息的历史文化，再次体悟文化意涵、民族品格，也让人直面当下，思考如何更好涵养和传承传统文化。今年端午节或许不似往年热闹，但特殊时期也为创新提供了契机。比如，近段时间，多地通过网络直播端午民俗活动，开设网上展演和培训课堂，通过“云上端午”，让传统习俗走近更多年轻人。再比如，为吸引游客，一些地方推动端午民俗文化与旅游业相融合，为景区注入文化元素、文化记忆，充实了内涵、提升了品位。从创新传统文化的表达方式、传播渠道，到充分挖掘传统文化资源的现代经济价值，越来越多的努力汇聚在一起，正在助推传统文化“活起来”“火下去”。

某种意义上，我们每一次庆祝传统节日，都是在赋予传统文化新的生命，使其在时间长河的洗礼中，不断闪耀新的光芒。元宵闹花灯，端午赛龙舟，月下穿针乞巧，重阳赏菊登高……多彩的传统节日习俗在继承中创新、在创新中发展，已经成为民族文化的重要载体。传统节日是非物质文化遗产的重要组成部分，保护好传统节日，能够为亿万人民提供丰厚的精神滋养。创新方式、丰富形式、有效传承，不断注入新的时代内涵，才能让传统节日有机融入现代生活，真正激活蕴藏在节日中的文化基因。

“正是浴兰时节动，菖蒲酒美清尊共。”端午节如同一条纽带，将人们联结在一起，共赴一场文化的宴会。让我们珍视祖辈留下的文化遗产，共同感受节日文化的魅力，更好守护传统文化的根和魂。

《 人民日报 》（ 2020年06月24日 05 版）