男性为啥比女性高，答案或许弄错了几十年

男性和女性之间最明显的生理差异之一，便是他们的平均身高：总的来说，男性要更高一些。

几十年来，教科书中的标准解释将原因归于性选择和男性竞争。从本质上说，男性如果不需要为了获得配偶而进行激烈的身体打斗，那么或许人类的身形会更加均一。进化心理学将这一观点进行了延伸，并认为我们的行为方式会受到这些生物特征的影响，因此男性表现为更具侵略性、争强好胜；而女性则更心思细腻、温柔多变。

但最近发表在《演化人类学》上的一篇论文中，美国罗德岛大学的生物人类学家霍利·邓斯沃斯教授给出了另一种解释。她指出，“人类体型的大小由性选择而导致”的理论依据十分缺乏，而且，更加合理的解释可能与“竞争配偶”无关，而是由于骨骼发育差异以及性激素对骨骼发育的不同影响。

两性身高差异的性选择理论需更多证据

人类两性之间的身高差异，是由繁殖成功率，而非生存成功率引导的演化特性，经常被奉为性选择的经典例子。但邓斯沃斯认为理论学家们的这一结论有点草率：“人们远没有意识到为性选择理论提供充分证据的重要性。”

加拿大莱斯布里奇大学的人类演化学家路易斯·巴雷特曾作为共同作者，与伦敦卫生和热带医学学院的格特·斯达普在2016年共同发表了一项关于“人类身高演化过程”的综述性文章。当时他们指出，尽管与身高有关的研究经常将人类与其它灵长类动物进行比较，但他们没有考虑到二者演化史上同源性的影响。也就是说，即使性选择可以解释雄性和雌性黑猩猩体型上的不同，人类两性的体型特征也可能更多地与他们和黑猩猩的共同祖先有关，而不是性选择的延续。她指出：“为论证性选择假说，我们需要更多的数据。”

当邓斯沃斯对骨骼生物学和骨骼发育的相关文献进行深入研究，并着重关注了骨骼与性激素的联系时，她发现了一个更为直接的解释：“女性比男性矮是因她们绝大多数都拥有正常的卵巢。”

卵巢之所以重要，是因为它们比睾丸产生了更多的雌性激素，而雌性激素会影响骨骼发育。邓斯沃斯解释道：“在人类骨骼中，大量的雌性激素会刺激长骨的生长。”在青春期之前，人体由卵巢或睾丸促进的生长速度大致相同。然后，女性在卵巢的作用下会增加雌性激素的分泌，刺激骨骼的生长板，使长骨长得更长。这也是为何在青春期，女孩通常比男孩高。

但是，这种生长高峰并不会持续很长时间，因为高水平的雌性激素还会使生长板融合。这也是两性身高差异的原因：女性在青春期后不久，在卵巢的作用下，雌性激素会达到令身高停止生长的峰值。而与此同时，男性由于睾丸的存在，体内的雌性激素不会那么快就达到峰值，因此他们的骨骼会继续生长，最终身高超过女性。

人们对于两性身高差异的雌性激素理论并不陌生，但很少有人类演化生物学家对此给予过多关注。雌性激素似乎只解释了男女身高差异发生的原因，但无法对更深层次的演化问题给出答案。

邓斯沃斯认为，男性比女性高可能源于一个直接的生理原因——雌性激素对骨骼生长的影响，因此任何对雌性激素分泌水平或时间有影响的因素，都会不可避免地影响人类两性体型差异的分化，任何导致初潮提前的情况都会附加性地导致女性相对身高的降低。

这意味着人类的两性体型差异的演化很可能不受性选择的影响。因此，要理解男性为何比女性高，我们可能需要理解我们为何会经历青春期，以及是什么导致了灵长类动物雌性激素分泌的不同。

“女性骨盆比男性更宽”的假设存在缺陷

邓斯沃斯的论文不仅讨论了身高。她还指出另一项假设——女性的骨盆比男性更宽，是因为女性需要把头部占比大的婴儿顺利生出来。就像长骨的生长一样，骨盆的宽度很大程度上是由雌性激素水平决定的。

邓斯沃斯解释说，没有证据表明臀围会影响生育的成功率。女性更加突出的骨盆宽度并非是为了有利于生育，而是为女性身体内部完整的生殖系统提供足够的空间。

巴雷特指出，造成两性臀部宽度差异的最简单解剖学原因长期被忽视。“我们经常认为男性的身体是默认的‘初始版本’，而女性的身体则发生了某种偏离。当我们不再以某一类性别作为‘默认值’，去观察那些演化过程是如何导致性别差异时，就可以更好地对假设进行验证了。”

邓斯沃斯说，关于身高差异的“竞争假说”和关于臀宽的“分娩假说”都是演化过程中的假想故事。但这样的故事因看似合理，并有吸引力，从而在我们的日常生活中有着真实的影响力。

巴雷特说：“我们需要对所有的演化假设进行更好、更严格的测试，尤其是对于人类本身的演化史。”性选择描述的故事告诉我们男人天生就有竞争性。但我们的身体可能会告诉我们另一个不同的故事。（据环球科学）