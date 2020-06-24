美3月新冠感染病例或是官方数字的80倍

科技日报华盛顿6月22日电 （记者刘海英）许多流行病学家认为，由于检测方面的问题，美国可能有很多未被发现的新冠肺炎病例。22日发表在《科学转化医学》杂志上的一项研究为该种观点提供了佐证。该研究称，3月份美国可能有870万感染病例，这一数字是官方估计数的80倍。

该研究由美国宾夕法尼亚州立大学、康奈尔大学和蒙大拿州立大学的研究人员合作完成。研究团队认为，迄今为止新冠肺炎感染的检测严重依赖于核酸检测，但有限的检测能力、较高的假阴性率以及无症状或亚临床感染的存在，导致了对新冠肺炎真正流行率的低估。而新冠肺炎经常表现出与流感相似的症状，如发烧，咳嗽和喉咙痛等，因此可以使用流感样疾病（ILI）门诊监测数据来估算美国的感染情况。

基于上述认识，研究团队利用美国疾病控制与预防中心的监测数据，量化了过去10年美国非流感ILI的基准患病率。对比研究发现，从今年3月开始，美国许多州的非流感ILI病例数激增，远超季节性标准，而且这种激增与各州的新冠肺炎病例数密切相关。研究人员认为，这些激增的非流感ILI病例，可能大多是新冠肺炎病例。他们将激增的非流感ILI数据与患者就医比例（假设三分之一患者会寻求就医）结合起来进行推算，得出结论：从3月8日到3月28日，全美可能有870万新冠肺炎感染病例。而约翰·霍普金斯大学统计数据显示，同期美国报告的确诊病例数仅为10多万。

研究人员指出，ILI监测可以作为一种评估美国疫情的重要工具。他们的研究表明，新冠肺炎传播的速度要比此前估算的快很多，美国可能有超过80%的感染者仍未被发现。虽然新研究存在一些局限性，如观察到的ILI激增可能不仅仅代表感染的患者，病患就医比例的假设未必精确，但所得结论可以通过抗体检测来验证。