北京：6月23日起未提供核酸检测阴性证明的无法乘坐铁路

人民网北京6月23日电（池梦蕊） 今天下午，北京市召开第130场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会。中国铁路北京局集团有限公司疫情防控办公室客运组主任崔巍介绍，按照北京市二级应急响应级别下严格出京管理有关政策措施，“四类人员”和有发热症状人员、5月30日以来进出新发地批发市场及与市场工作人员有过密切接触的人员、中高风险街乡镇人员禁止出京，其他人员原则上坚持“非必要不出京”，确需离京的需持7日内核酸检测阴性证明。

崔巍表示，铁路部门高度重视，全力配合北京市做好有关疫情防控工作，第一时间向社会发布信息，决定对6月16日24时前已购的进出北京地区各次列车有效车票免费办理退票手续，并对有关高风险群体全面实行购票限制，加强出京人员登车前体温检测、核酸检测证明查验、在途健康管理等各项防疫措施，最大限度阻断传播渠道，严防北京疫情风险外溢扩散。

由于新发地批发市场聚集性疫情突发，出京管理措施紧急出台，北京核酸检测优先针对重点人群、重点区域、重点领域等“应检尽检”人员，对于确需出京的部分低风险旅客尚来不及进行核酸检测，或难以较快取得检测结果，同时国务院联防联控机制综合组《关于做好离京人员新冠肺炎健康管理服务工作的通知》要求，“无法提供离京前7日内核酸检测阴性证明的离京人员，到达目的地后应当立即接受核酸检测”。基于以上因素，在首都严格进京管理联防联控协调机制指导下，综合考虑前段时间北京核酸检测实际和确需出京的低风险旅客客观需求，前期对已经购票、在登车环节确有困难提供北京7日内核酸检测阴性证明的部分旅客，给予登车放行。

崔巍介绍，随着北京市核酸检测能力迅速大幅提升，广大旅客进行核酸检测已日趋便捷，从严格出京管理出发，自6月23日零时起，铁路部门已在全市各站点严格执行出京旅客登车前核酸检测证明查验措施，对于无法提供7日内核酸检测阴性证明的旅客劝阻登车。在此提示广大旅客，在坚持“非必要不出京”的基础上，对于确需离京的，请提前到公布的核酸检测机构进行检测，并持7日内检测阴性证明登车，配合做好查验工作。

铁路部门将全力以赴，坚决防范疫情风险通过铁路运输传播扩散，保障旅客出行安全。借此机会，衷心感谢广大旅客对我们工作的理解和配合。