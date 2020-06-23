公益基金“云回访”让爱延续

“董姨，我现在上初二了，身高已经181了。”视频中，一位戴着眼镜的学生正通过网络向捐助人述说家常。孩子的奶奶也在视频中感慨：“没有你，孩子的书都供不下来，我们全家都感激你。”

这是董波资助的一位贫困学生和他的家人。自2015年辽宁省岫岩县前营镇胡家堡尚赫公益小学挂牌后，那里的孩子便成了董波心头的一份牵挂。

据了解，这名学生因家中变故，只能与年迈的爷爷奶奶相依为命。董波说：“他和我的孩子同岁，看到他就像看到了自己的孩子，希望通过我的爱心，能让这个孩子健康快乐地成长。”

在董波和基金会的帮助下，孩子的学业得已顺利进行。在今年的“云回访”中，董波委托学校辅导员，为孩子送去了满满六大箱的生活用品和食品，并嘱咐他努力学习，将来学业有成后有能力照顾家庭、回报社会。

每年5至6月都是尚赫基金会的公益回访季，至今已持续9年。与往年深入到学校回访不同的是，今年由于受疫情影响，基金会倡导品牌经营者们用“云回访”的形式与校方、学生家长、学生进行沟通，了解他们的近况，再通过线上转账或快递捐赠等方式，解决贫困学生的实际需求。

捐赠给福建省福州市罗源县、云南省富源县两家尚赫公益小学的文体用品

阜新市5所尚赫公益小学安装了净水系统，让孩子们复课后喝上了健康饮用水

在这些品牌经营者眼中，“云回访”、“云捐助”是另一种形式的“让爱延续”，公益应该是一种随处可见的行为。”

另一位经营者刘建华今年同样也选择了“云公益”的形式，对自己捐助的学校进行回访。不过特殊的是，他的公益对象来自湖北。

湖北省当阳市两河镇富里寺尚赫公益小学、十堰市谭家湾镇桂花尚赫公益小学，都是刘建华携手基金会捐建的。自2017年开始，他都会在去看望孩子们的同时，为学校解决实际困难。今年由于疫情的限制，“云回访”为他开辟了公益新路。

通过与校方开展视频通话和微信沟通，刘建华了解到学校的饮水系统老化，不仅开学后学生们打水要排长队，水质也并不能达到标准。在与志愿者们协商后，他迅速为两所学校分别捐赠了3台净水机，并更换了新的制热系统，为复课创造了良好条件。

疫情带来了困难，也带出了创新。“云公益”正是根据不同环境、不同服务对象去输出和调配公益资源，调动每个人、每个组织的力量，让公益行动更加顺畅地流通。尚赫公益基金会有关负责人表示，通过“让爱传出去”、“让爱延续”和“壹心援助”三大公益系列项目，涵盖了捐资助学、扶危济困、医疗救助、赈灾安老等诸多领域。其中“让爱延续”项目在每年六一儿童节前后启动，面向已援建的公益学校进行回访与持续性捐助。特别是今年的“云回访”形式，让公益捐赠更加透明、效果更加精准。