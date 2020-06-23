北京一外卖骑手确诊新冠肺炎 曾前往这些商家接单送餐

人民网北京6月23日电（池梦蕊）今天下午，北京市召开第130场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京市疾病预防控制中心主任曾晓芃通报了一例外卖骑手确诊病例的有关情况。

曾晓芃介绍，据朝阳区疾控机构流调显示：患者某男，47岁，住朝阳区小红门（地区）乡红寺村，服务人员，6月1日至17日每日通过“饿了么”平台接单送餐，送餐范围西起南苑路，东至周庄村，北起天坛东门，南至榴乡桥，平均每天接50单左右，每日7时至21时工作，然后骑电动车到首开福茂商场接其妻子回家。18日11时至13时在南城香（芳古路店）、方庄市场、住家附近肖村菜店购物，后回家，当日无接单记录。19日10时上班，曾在每日优鲜（顺四条店）、南城香（成寿寺店）、老家肉饼（中海城店）、果多美(北京刘家窑店)等店接单，15时在住家附近鸿熹超市购物，22时在住家附近水果摊购物。20日10时上班，22时下班，曾在果多美（方庄店）、每日优鲜（顺四条店）等店接单。21日9时由120救护车转运至垂杨柳医院发热门诊排查，当日确诊。