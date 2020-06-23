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北京公布128家具备核酸检测能力的机构名单

2020年06月23日10:59 来源：人民网-北京频道

　　人民网北京6月23日电 据北京市卫健委消息，截至2020年6月22日，北京市具备核酸检测能力的机构已达128所，可通过预约方式，面向团体和个人提供新冠病毒核酸检测服务。为便于群众预约，北京市卫生健康委汇总了各检测机构的网络预约链接和APP、微信公众号等信息，现予以公布。有检测需求的单位和个人，请提前进行预约。

　　近期疫情发生后，市委市政采取坚决果断措施，迅速组织开展流调溯源，及时锁定重点地区、重点场所和重点人群，精准实施防控策略，按照突出重点、分批实施原则，组织各区有序开展新冠病毒核酸筛查。目前部分市民自发前往医疗机构发热门诊等科室检测核酸，出现人群排队聚集，既带来交叉感染风险，也对医疗机构造成较大压力，不利于防控工作。

　　北京市卫生健康委提醒，根据专家意见，为了您的自身安全，请广大市民有序参与属地政府组织的核酸检测，尽量避免自己到医疗机构排队筛查。同时要加强自我健康监测，出现发热、咳嗽、咽痛等症状，及时到发热门诊筛查。

(责编：许晓华、李轶群)


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