北京中高风险区工程人员强化核酸检测

昨天，位于北京协和医院急诊北广场东侧的北京协和医院新冠核酸采样方舱正式启用。 本报记者 程功摄

全市建设项目施工现场连续出现两起新冠肺炎确诊病例，给施工现场疫情防控敲响了警钟。市住建委昨天下发《关于进一步加强施工现场疫情防控有关工作的通知》，提出从严扩大高风险人员核酸检测范围，施工现场集中居住人员应按照“非必要不外出”的原则，减少人员外出造成的人员交叉感染风险。

通知提出，各施工现场要加强疫情防控，做好十个从严：从严落实施工现场疫情防控主体责任；从严排查管理各类高风险人员；从严扩大高风险人员核酸检测范围；从严实施施工现场封闭式管理；从严管控施工现场人员出入；从严实施分类管理保障工程施工秩序；从严落实施工现场重点区域疫情防控措施；从严落实疫情信息“零报告”制度；从严做好疫情防控物资保障；从严抓紧抓实抓细安全生产工作。

在从严扩大高风险人员核酸检测范围方面，通知提出，建立市区住建部门核酸检测应急联动机制，各区住建部门负责督促下列人员进行核酸检测工作：凡与确诊人员有直接接触的人员应做到100%核酸检测；凡排查出有到过新发地等三地市场人员的工程项目应做到全员100%核酸检测；凡在施工现场从事厨师、配菜、采购、服务、保洁、保安等工作的人员应做到100%核酸检测；中高风险地区在施工程、国家及本市重点工程在具备条件的情况下，分批落实全员100%核酸检测。

此外，施工现场集中居住人员应按照“非必要不外出”的原则，减少人员外出造成的人员交叉感染风险。建设单位、监理单位、施工总承包等单位在严格落实各项疫情防控措施的基础上，应分别制定本单位人员出入管理制度，严格管控人员出入；确需外出的，须由各单位项目负责人批准后方可外出。外出人员应严格做好出行记录，包括出门时间、返回时间、前往目的地、外出事由、交通方式及接触人员等信息。有到过新发地等三地人员的工程项目，应加强人员流动管控，如无必要，不在项目之间交叉流动。

通知也要求，已发现确诊病例的工程项目应全面停止施工，待属地卫生疾控部门全面排除施工现场疫情风险后方可施工；发现有到过新发地等三地批发市场人员的工程项目，在全面落实分片划区管理等疫情防控措施的基础上，科学有序组织施工。（记者 赵莹莹）