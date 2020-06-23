薯片加工环节能传播病毒吗？

百事北京分厂出现新冠肺炎确诊病例后，还能不能放心地吃薯片？一时间，不少市民心里都犯起嘀咕。昨天，多位食品领域专家表示，自动化流水线上高温膨化食品的生产过程中，病毒存活的可能性微乎其微，消费者不必过度担心。

据百事食品方面介绍，这次受到北京疫情影响的是位于北京磁魏路的工厂，该厂只生产乐事无限罐装薯片，从未生产任何饮料产品。虽然工厂有员工感染新冠病毒，但可以保证乐事薯片产品的安全。“产品加工过程均经过高温热处理工序，病毒在整个产品供应链过程存活的可能性为零。”百事中国方面表示。

“高温加工确实是食品生产环节中消杀微生物的重要方式。”中国农大食品学院营养与食品安全系副教授范志红表示，“即便土豆等原材料沾染了少量病毒，高温加工后也很难存活下来。”

北京工商大学食品与健康学院教授李健介绍，通常来说，油炸类食品的加工温度大约会达到170摄氏度左右，非油炸类膨化食品的加工温度也会在130摄氏度上下。“在这个温度下一般微生物很难存活下来，无人接触的食品自动化生产和包装流水线也基本可以避免食品在这些环节被人为污染。”

科信食品与营养信息交流中心副主任、原国家食品安全风险研究中心副研究员钟凯同样表示，大型食品加工厂的自动化生产线能够有效避免员工和食品之间的直接接触，“产品本身不会有问题，消费者不必过度担心。”

不过几位专家也都表示，虽然包装食品在生产、包装等前置环节中很难被病毒污染，但在后期运输以及商超销售，还有快递员配送的过程中，确实也存在着食品外包装被病毒污染的可能。

李健建议市民在购物或签收快递时可戴上一次性手套，拆去并及时丢弃外包装后丢弃一次性手套，对于不怕水的产品尽量用水进行清洗，或用酒精喷雾等方式进行消毒。

范志红提醒，用水清洗时应接好一盆水，再将相关物品置于水中缓缓进行清洗。对于生肉等食品，可直接放入开水锅中焯一下，这也是消毒的好办法。（记者 赵鹏 实习记者 杨天悦）