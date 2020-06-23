河北将对商场等场所环境和食品开展核酸检测

新华社石家庄6月22日电（记者王昆）记者从河北省市场监督管理局了解到，为切实做好新冠肺炎疫情防控工作，河北省市场监督管理局、河北省卫生健康委员会联合印发《关于对场所环境和食品开展核酸检测工作的通知》，对商场、超市、海鲜市场、农贸市场、贮存服务提供者等场所环境样本，以及食用农产品、进口食品、机关企事业单位食堂工作人员开展核酸检测。

河北各地将根据地方疫情防控工作实际，以从北京新发地等市场购入的食用农产品及进口食品为重点产品，以经营水产品、畜禽肉产品、豆制品的场所为重点场所，合理安排产品和场所环境样本检测范围、频次，尽量错开检查区域、品种，最大限度扩大检查面。

同时，对机关企事业单位食堂工作人员全部进行检测。如果抽样发现异常情况将加密检测，并及时采取措施、查明原因、控制风险。如果检测发现阳性物品和环境，则及时采取消杀、关停等应急措施，对相关人员及时进行核酸检测和健康筛查。

截至目前，河北省市场监管系统已对商场、超市、海鲜市场、农贸市场、贮存服务提供者等食品经营场所，开展了食品安全风险大排查，整改风险隐患254个。