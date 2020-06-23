过端午需注意几个健康隐患

新华社长沙6月22日电（记者帅才）赛龙舟、包粽子、插艾草……端午节有很多传统习俗。专家指出，端午节是中华民族的传统节日，也是一个需要特别注意养生的节日。

营养保健专家、湖南省胸科医院院长唐细良介绍，端午节，人们有包粽子、吃粽子的习俗。粽子主要由糯米制作而成，糯米具有很好的食疗作用，而粽叶具有清热生津、除烦止渴的作用。

需要注意的是，有人喜欢把粽子当零食、甜点食用，这是不对的。唐细良建议，大家在吃粽子时要搭配一些粗粮、蔬菜，这样能减少胃肠负担。胃肠道功能不好的人以及糖尿病患者，最好少吃粽子。

按照传统习俗，有人在端午节饮雄黄酒，这是有健康隐患的。唐细良提醒，作为一味中药，雄黄内含有毒的砷盐成分，饮用雄黄酒有中毒的风险。雄黄一般不能内服，只能外用，比如涂抹一点雄黄酒在蚊虫叮咬的部位，可以起到杀菌消毒的作用。

民间普遍认为艾草、菖蒲可以退蛇虫、灭病菌、驱毒避邪，有人过端午节习惯用艾草煮水洗澡或在房间里熏艾。唐细良说，有过敏性鼻炎、哮喘等呼吸系统疾病的人，不适合在房间内熏艾叶，否则可能加重病情。