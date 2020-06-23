西藏每十年春季气温升高0.28℃

本报拉萨电 （记者鲜 敢）近日，西藏自治区气候中心发布《2020年西藏春季气候公报》。公报显示：通过对1981-2020年气候资料的统计分析，40年间西藏春季（3月至5月）平均气温呈显著上升趋势，平均每10年升高0.28℃，降水量呈显著增多趋势，平均每10年增加5.2毫米，日照时数呈明显减少趋势，平均每10年减少6.8小时。

据西藏自治区气候中心气候监测评估室首席专家卓玛介绍，在全球气候变暖的大背景下，西藏春季升温明显，降水呈增多趋势，这种暖湿化气候的发展，有利于西藏生态环境总体变好，比如：植物生长季变长、大风和沙尘暴天气减少等。但升温也会造成雪线上升、冰川退缩、冻土变浅、湖泊扩张和缩减等，使得冰川融水加速、融雪性的局地雪崩、滑坡、泥石流等次生地质灾害的风险增大。

公报指出，2020年春季西藏平均气温4.2℃，较常年偏低0.5℃，是近19年以来春季平均气温最低的年份；平均降水量100.7毫米，较常年偏多26.7毫米，是近10年以来平均降水量最多的年份；平均日照时数728小时，较常年偏多10小时，是近8年来平均日照时数唯一偏多的年份。同时，受孟加拉湾热带风暴“安攀”外围系影响，5月下旬，西藏出现了今年以来范围最广、强度最大、持续时间最长的强降水天气过程，多地出现中到大雨（雪）天气，部分地方出现暴雨，致使西藏于6月5日正式进入雨季，较常年的雨季开始时间提前3天。

“今年春季西藏多地出现频繁的降水降温天气过程，是造成春季气温相对偏低的主要原因。但从气候趋势上看，今年春季气温偏低属个例现象，西藏春季平均气温仍然处于显著上升状态。”卓玛说。