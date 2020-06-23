西藏治理沙化土地12.4万公顷

本报拉萨6月22日电 （记者徐驭尧）记者近日从西藏自治区林草局获悉：截至目前，西藏自2016年起共完成沙化土地治理面积12.4万公顷。此外，对暂不具备治理条件的和因保护生态的需要、不宜开发利用的连片沙化土地，建立沙化土地封禁保护区4处，封禁保护面积达45万公顷。

据西藏自治区林草局工作人员介绍，西藏沙化土地面积居全国第三位，具有类型全、海拔高、气温低等特点，治理难度大。西藏将生态安全屏障保护与建设规划防沙治沙工程作为生态修复和治理的重点工程之一，纳入《西藏自治区“十三五”时期国民经济和社会发展纲要》《西藏自治区“十三五”时期林业发展规划》。2016年以来，自治区财政累计安排防沙治沙项目专项资金6450万元，并将防沙治沙工作经费纳入本级预算，累计安排近400万元。

《 人民日报 》（ 2020年06月23日 14 版）