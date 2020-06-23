“尚大妈，今天来得早啊？”在西安市新城区新园社区老年助餐点门口，邻居热情地跟尚淑苓老人打着招呼。

“师傅，给我来只鸡腿，两个素菜，米饭少一点。”午餐一荤两素一汤，量足实在。尚奶奶笑呵呵地说，“早餐3元，午晚餐7元。不仅价廉，更重要的是少油少盐、米饭蒸得软乎，符合咱老年人的口味！”

每天中午11点，尚奶奶都会来这里打饭，自从去年老伴坐上了轮椅，吃饭就成了老大难问题。“我今年88岁了，家里就我和老伴俩人，饭已经做不动了，出去吃花销大，还吃不惯。社区的老年助餐点帮了大忙，不仅解决了吃饭问题，还能跟邻居们聊聊天，现在我们顿顿不落！”

“饭大爷”是西安市新城区韩森寨街道推出的老年助餐品牌，在3个社区开办老年助餐服务点，为辖区高龄、独居、空巢等老年群体提供助餐服务。65周岁以上的老人可以通过办卡，在“饭大爷”餐厅解决一日三餐。

对于行动不便的老人，每天都会有社区工作人员送餐到家。一听说社区的老年助餐点还可以送餐，许富宝老人的儿子立刻联系到社区工作人员，“我爸腿脚不灵便，我们做子女的又常年在外地照顾不上。我按月把钱打给你们，老人吃饭终于不让我们操心了！”

为了让老人吃得更可口，“饭大爷”还推出了点餐服务。“今天又想吃红烧肉啦！可以做一份送来吗？”中午11点半，接到杨秀菁老人的微信订餐，工作人员立马安排。1小时后，杨奶奶和老伴在家就吃上了热乎乎的饭菜。“手机‘点菜’，只收成本价，厨师也会依照我们的口味调整，这口红烧肉啊，我跟老伴儿百吃不厌！”

吃饭难，是不少空巢、独居、行动不便老人的现实问题。2018年底，新园社区引进陕西大洋养老服务有限公司开设老年助餐点。公司负责人李立洋说，“现在每天有近300名老人在这里就餐。这个助餐点由社区与当地学校共建，租金便宜。由于是街区门面房，我们还可以将饭菜以高一倍价格面向市场出售，现在助餐点可以达到收支平衡，自负盈亏。”

新园社区工作人员介绍，“以前也为老人吃饭难的问题想过不少方法，要么开支太大，要么不符合老人要求，都失败了。”

一次偶然的机会，为工作带来新思路。彼时新园社区辖区内的普天小学也在为教师就餐问题发愁，社区找上门联系学校，提出将学校的一间门面房改造为老年助餐餐厅，以低租金吸引第三方养老机构入驻，既解决了老年人的就餐问题，又方便了学校教师，菜品对外售卖还能够摊平运营成本，三方共赢。

李立洋说，“企业拎包入驻，政府引领、社区帮助、群众监督，驱动我们不断提升饭菜质量和服务品质。”

“房租是老年助餐点运营成本中支出最大的一项，也是制约‘助老餐厅’推广复制、长期运营的最大短板。”新城区韩森寨街道党工委书记于迅介绍，“我们通过协调沟通，利用驻地企事业单位临街门面房，以无偿、低偿等形式进行共建或单独建设老年助餐点，企业能从中获益，群众也得到了实惠。”

目前，新城区共有3个“饭大爷”老年助餐服务点，今年年底新城区将再新建4个老年助餐点，实现街道老年就餐15分钟全覆盖。

《 人民日报 》（ 2020年06月23日 13 版）