内蒙古帮扶养老服务业发展

本报呼和浩特6月22日电 （记者张枨）日前，内蒙古自治区民政厅、财政厅、人力资源和社会保障厅等9部门联合印发《关于疫情防控期间支持养老服务业纾难解困若干措施》（以下简称《措施》），《措施》结合内蒙古实际，明确了8个方面的支持政策。

据悉，内蒙古将对因疫情影响经营，不能按期缴纳税款的营利性养老服务企业或机构，经相关税务机关批准，依法准予延期缴纳税款，最长不超过3个月。

《措施》提出允许养老机构减免缓缴社会保险费用，并减征职工基本医疗保险费，受疫情影响的养老机构还可申请缓缴住房公积金。同时，《措施》提出适当减免房屋租金。对需要缴纳租金的公建民营养老机构免收2个月租金。资金支付有困难的，可延期支付租金。对租赁其他产权性质房屋的养老机构，鼓励业主（房东）为租户减免租金，具体由双方协商确定。

《 人民日报 》（ 2020年06月23日 13 版）