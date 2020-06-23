网络远程教育“无时不在、无处不在”

当前，国内外网络远程教育产业正迎来发展的新机遇。

网络远程教育可谓“无时不在、无处不在”，为终身学习提供了一种全新的模式。美国可汗学院的MOOC模式，以及此次新冠肺炎疫情防控期间，我国大规模成功实现“停课不停教不停学”，都是应用网络远程教育的典型案例。网络远程教育对传统教育的组织形式、课程教材、教学方式、教师角色乃至学校形态等的变革，产生了重大影响。

网络远程教育依托信息技术的进步不断壮大，有着自身的发展特点和规律。一是时空的开放性。只要有网络的地方就可以上网学习，“居家学习”“旅行学习”“空中学习”“云学习”都能变为现实。二是对象的广泛性。网络远程教育将学习者范围扩展到学校以外更广泛的人群。三是学习的个性化。学习者原则上可以自主选择学习进度、内容和方式等。四是学习支持服务的多功能化。网络远程教育利用网络信息技术的优势，可以集课程资源、在线学习、过程评价、学习管理等多种功能于一身，实现学习支持服务的集成化、模块化管理，这是网络远程教育区别于传统教育的关键之一。

发展网络远程教育是大势所趋。随着信息技术的发展，大数据、5G、人工智能、区块链等技术的融合应用，教育的形态必将发生变革。以信息技术为支撑的参与式教学和混合式学习等方式将逐步普及。课程的供给方式和形态将发生变化，学校和课堂不再是学生获取知识的唯一渠道。教师的角色、行为和生涯将发生变化，教师的任务将侧重于提供灵活的教育场景、设计良好的教学任务，帮助学生进行知识建构。学校的组织形态、评价测试、管理模式也将更加注重精细化、智能化、可视化。最终，教育将不再局限于“学校”“教室”的模式，学习将随时随地发生，整个社会终将成为一个“学习型社会”。

网络远程教育已发展几十年，近年来呈现爆发式增长，未来长足发展的态势可期。有专家预测，未来我国网络远程教育占教育整体比例将超过20%，具有巨大的发展潜力和空间。结合中国和国外情况，特别是针对疫情防控期间“空中课堂”使用中出现的问题，网络远程教育行业也暴露出几个亟待解决的发展问题。着力解决这些发展中的问题，是促进网络远程教育可持续发展的努力方向。

一是需要加快网络教育基础设施建设。网络传输速度慢、传输质量不稳定、边远贫困地区宽带网建设滞后，暴露出“数字鸿沟”依然掣肘着网络远程教育的发展。二是大力开发网络教育资源。教育资源特别是优质网络教育资源稀缺，无法满足终身学习需求，大力开发网络教育资源是“重中之重”。三是努力提升教师的信息技术素养。网络远程教育要求网络信息技术与教学内容、教学需求、教师能力相匹配。其成败的关键在于能否培养出一批能够理解和适应网络文化，并能参与网络文化创造的优秀教师，依靠这支队伍成功创造出新型网络教育模式。四是改进优化网络远程教育管理模式。未来，无论学校还是网络远程教育市场从业者，都需要整合教学资源、办学经验、教育品牌、招生渠道、教学技术、办学资金等各种资源，不断增强运营和创新能力。

网络远程教育，就其根本来说还是教育，只是形式变了。这是办好网络远程教育的逻辑起点，也是发展相关产业的价值导向。

（作者为中国教育部教育发展研究中心副主任）

《 人民日报 》（ 2020年06月23日 18 版）