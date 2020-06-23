人民论坛：世上无难事 只要肯登攀

半山腰突遇大雨，往山顶走，顶风冒雨；向山下跑，风缓雨舒。此时，应该继续上山还是下山？“向上继续攀登！”登山专家给出的答案，令人意外，却有其道理。事实上，去往山顶，虽然顶风冒雨，却不会有更大危险；而往山下跑，风雨虽减弱，可万一遭遇山洪泥石流，后果不堪设想。风雨过后，青山叠翠、彩虹似练的绝美景色，正是对逆风雨而行登山者的最好奖励。

当困难挡道、步履坎坷，当山重水复、歧路徘徊，我们不妨从攀登中借鉴破解困境、滋养信心的办法。攀登每向上一步，意味着迈过了一级困难，离目标更近了一步。攀登每向上一步，也意味着境界水平提升了一步，逐渐开拓出一片新天地。攀登可以克服困难、可以摆脱羁绊、可以快速突围，所以攀登总能给人以巨大的方向感、前进力和面向未来的希望。如若遇围困时停留原地消极等待或者调头折返，看似躲过了困难，实际并没有取得任何进步，因为困难依然在那里。

攀登之路虽然更为艰险，付出的汗水也更多，却是突出重围、实现目标的制胜之路。为了抵制帝国主义的武力威胁，打破大国的核讹诈、核垄断，我们党在20世纪五六十年代作出研制“两弹一星”、重点突破国防尖端技术的重大决策。当时的中国经济实力和工业基础十分薄弱，党中央决定自力更生攀登科学技术高峰。最终，“两弹一星”横空出世。无论是面对革命困境还是面对发展难题，我们党历来都是坚守初心、不畏艰险。也正因为坚信“世上无难事，只要肯登攀”，所以我们才不断赢取“到处莺歌燕舞，更有潺潺流水”的胜利局面。

学会攀登，因为攀登连通着坚守初心、超越自我的精神追求。山再高，往上攀，总能登顶；路再长，走下去，定能到达。攀登不同于悠然散步、肆意奔跑，无论多么艰险都要朝着登顶目标行进，这必然需要忘我无我的奋斗和坚守初心的态度，不为美景所惑、不为情绪所扰、不为孤独所烦，全身心沉浸于征途。步履在攀登，身心同样在攀登。理想信念坚定、精神上不“缺钙”，实践行动中才经得住各种考验。正所谓：“志之所趋，无远弗届，穷山距海，不能限也”。

善于攀登，因为攀登体现着敢于斗争、敢于胜利的决心意志。越是攀登险峰，越是需要坚毅果敢的勇气，呼唤攻坚克难的能力。攀登中的每次抬脚都是一次挑战，行至险要处，甚至每跨一步都要付出巨大牺牲，唯有逼迫自己、激发潜力，才能刷新攀登高度。为了在同新冠病毒“赛跑”中抢救更多生命，湖北武汉在全国支援下仅用两周时间就建成两所应急医院、仅用三周时间就建成16所方舱医院。抗击新冠肺炎疫情伟大斗争实践充分表明，只有在磨难中成长、从磨难中奋起，才能战胜磨难、跨过磨难，收获更大的进步。

没有比人更高的山，没有比脚更长的路。攀登上去了才算是进步，不断攀登才不会退步。为实现国家富强、民族振兴、人民幸福攀登不止，中国必将更加自信地屹立在世界东方，中国人民必能抵达更加美好繁荣的广阔天地。

《 人民日报 》（ 2020年06月23日 04 版）