全国爱卫办：打造整洁、卫生城乡环境 降低传染病传播风险

人民网北京6月23日电 据国家卫生健康委官网消息，为巩固当前来之不易的疫情防控成效，坚决防止疫情扩散蔓延。22日，全国爱卫办印发《关于深入开展爱国卫生运动?强化市场环境整治的通知》（以下简称《通知》），部署各地持续开展爱国卫生运动，强化市场环境综合整治，打造整洁、卫生的城乡环境，降低传染病通过环境传播的风险。

《通知》指出，当前全国新冠肺炎疫情防控形势总体稳定，但近期部分地区出现零星散发病例和聚集性疫情，疫情防控工作仍然存在不确定性，防控仍处于关键期。

《通知》提出四项要求。一是认真落实《关于全面精准开展环境卫生和消毒工作的通知》要求，开展市场及其周边环境整治工作，落实清洁消毒等防控措施，加强垃圾储运、厕所等基础设施建设和维修维护，鼓励有条件的地区定期开展市场内外环境监测。

二是针对市场等经营单位的管理人员、商户摊主、与食品直接接触的销售保洁等从业人员和前往市场购物的消费者等重点人群开展针对性培训和健康知识普及，督促落实个人防护措施。

三是统筹做好夏季卫生防病工作。结合卫生城镇创建及巩固工作，进一步改善城乡环境卫生状况，开展夏季病媒生物防制工作，深入推动以常态化疫情防控为重点的爱国卫生运动。

四是切实加强组织领导，发挥爱国卫生运动的统筹协调和组织动员作用，在党委政府领导下，会同有关单位，进一步明确相关工作的属地、部门、单位、个人“四方责任”，确保各项工作落实。

附.《通知》全文

全国爱卫办关于深入开展爱国卫生运动强化市场环境整治的通知

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团爱卫办：

当前全国新冠肺炎疫情防控形势总体稳定，但近期部分地区出现零星散发病例和聚集性疫情，疫情防控工作仍然存在不确定性，防控仍处于关键期。各地要进一步提高认识，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极采取有效措施，巩固当前来之不易的疫情防控成效，坚决防止疫情扩散蔓延。要持续强化爱国卫生运动，全面加强农贸市场等各类重点场所的环境卫生综合整治，落实环境消杀措施，打造整洁、卫生的城乡环境，降低传染病通过环境传播的风险。现就有关要求通知如下：

一、开展市场环境综合整治

各地要把维护人民群众健康放在第一位，充分发挥爱国卫生运动的组织动员优势，发动各部门各单位，加强风险排查，认真落实国务院联防联控机制综合组印发的《关于全面精准开展环境卫生和消毒工作的通知》（联防联控机制综发〔2020〕195号），协调发动有关部门，开展市场及其周边的环境整治工作。一是全面整治市场所有摊位及市场周边的环境卫生，强化日常清扫保洁制度，及时清运垃圾，保持垃圾暂存地周边清洁。彻底清理卫生死角，地面无垃圾杂物和积水、下水道通畅干净，营造干净整洁的市场环境。二是在专业部门指导下落实好市场清洁消毒等防控措施，保持室内空气流通，对操作台面、下水道、垃圾桶、卫生洁具、工作服等高频接触部位和市场内公厕、水池、垃圾收集点、运输车辆等定时进行清扫保洁和消毒。三是加强垃圾储运、污水处理、给排水、厕所等基础设施建设和维修维护，配备方便的洗手设施和清洁用品，保障市场硬件设施设备运转良好。四是鼓励有条件的市场通过委托第三方机构等方式定期开展市场内外环境监测，做到早发现、早处置，消除传染源，杜绝各类传染病疫情的发生。

二、强化健康知识科普和个人防护措施落实

各地要进一步加强健康科普宣传，强化市场相关人员管理，督促落实好个人防护措施。一是组织对农贸市场、农产品批发市场、食品生产经营单位等管理人员开展培训，强化人员管理，督促其增强社会责任感，提升防病意识，切实落实市场通风、清洁、消毒、定期休市、人员体温监测、健康码核验、发现可疑症状及时报告等各项卫生管理制度。二是加强与农产品、食品直接接触的各类仓储、销售人员及保洁等从业人员的管理和培训，落实防护措施，切实降低疫情通过市场交易等环节传播的风险。三是对商户和摊主开展传染病防控、环境消毒、个人防护等方面的知识科普宣传，指导做好个人防护，督促其落实好摊位卫生保洁，共创干净整洁的市场环境。四是要针对前往市场购物人员开展广泛的科普宣传，提升群众公共卫生安全意识，配合市场开展体温测量等措施，外出购物时做好个人防护，促进疫情防控工作依法有序开展。五是要充分利用报纸、电视、互联网等媒体，通过各种通俗易懂的形式，持续开展好健康知识科普活动，引导广大群众坚持科学佩戴口罩、正确规范洗手、保持社交距离、看病网上预约等文明卫生习惯。

三、统筹做好夏季卫生防病工作

各地要持续巩固好疫情防控期间城乡环境卫生整治的良好成果，深入推动以常态化疫情防控为重点的爱国卫生运动，统筹做好夏季卫生防病工作。一是要结合卫生城镇创建及巩固工作，进一步完善城乡公共卫生环境基础设施，加强对机场、车站、商场等人员聚集重点场所和背街小巷、城中村、城乡结合部、老旧居民区等薄弱环节的卫生管理，清除公共区域的卫生死角，做到无垃圾成堆、无污水横流、无杂物乱堆、无禽畜放养，建立环境卫生治理长效机制，营造良好的城乡卫生环境，从源头上切断疾病传播的途径。二是开展夏季病媒生物防制工作，根据本地气候特点、夏季传染病流行趋势和病媒生物危害情况，组织开展以灭蚊为重点的病媒生物防制活动，要坚持预防为主、专群结合，全面排查本地病媒生物孳生的重点场所，充分发动机关、企事业单位、村（居）委会和城乡社区居民，强化环境治理，组织专业病媒防制队伍，开展病媒生物消杀工作，从源头上铲除病媒生物孳生地，降低病媒生物密度，防止传染病通过媒介传播，特别是防范新冠肺炎疫情与病媒传染病叠加传播的风险。

四、确保责任落实到位

各地爱卫办要切实加强组织领导，提高认识，针对本地实际抓紧研究部署，充分发挥爱国卫生运动的统筹协调和组织发动优势，在党委政府领导下，会同有关单位，进一步明确相关工作的属地、部门、单位、个人“四方责任”。要加强对重点场所、重点单位的督促指导,责任务必落实到场所、到单位，落实到人，建立部门沟通协调反馈机制，组织开展多部门联合检查，适时对环境卫生脏乱差的场所及病媒生物密度超标的责任单位进行曝光，对发现的问题及时督促整改，确保各项工作落实。

全国爱卫办

2020年6月22日