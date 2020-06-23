确保北京“应检尽检”，医护上门做核酸检测

近日，北京按照“应检尽检”原则，对几类重点人群统一开展核酸检测。北京市内的核酸检测需求量增加。为满足需求，首都医科大学附属北京佑安医院（以下简称佑安医院）作为可预约核酸检测的医疗机构之一，连日派出由各科护士组成的外采团队，赴北京各地给需要做核酸检测的团体统一取样。最多一次，医院派出了10名护士，分组给1400多名待测者取样。

外采团队是如何上门采集咽拭子的？6月19日，科技日报记者跟随佑安医院的一支外采小分队，记录其外出取样的全过程。

3个小时完成240多份采样

19日下午，佑安医院护士长李国英和ICU护士郝建平组成了一支外采小分队，她们推着一个24英寸的深色拉杆箱，从佑安医院西门出发，约半小时后抵达中国法学会大楼。在一楼门厅处，李国英和郝建平按顺序摆放好200多支新冠病毒核酸检测采样管，随后进入值班室穿戴防护服。当天，北京最高气温35℃，李国英笑着说：“刚穿上就开始出汗了。”

N95口罩，医用乳胶手套，防护面屏……互相检查一遍防护是否到位，她们开始了采集工作。

待测者上前，摘下口罩，头部后仰，张大嘴：“啊——”郝建平用棉棒越过舌根，在待测者咽部擦拭。取样后，她轻柔地将棉棒插入写有姓名及编号的采样管，顺势把棉棒折成两截，一截留在管内，另一截丢进黄色塑料袋中，李国英迅速盖好盖子。接着，按事先准备好的测试者名单，李国英循着编号迅速找到下一个待测者的采样管。如此往复。两位护士连口水都顾不上喝。

“我怎么看有的是捅鼻子呢？”一个中年男子一句话把忙碌的李国英逗笑了。李国英笑着回答：“那是鼻咽拭子！”取样时，有些人毫无感觉，有些人不停往后退，还有人猛烈地咳嗽起来，郝建平没有躲闪。

25岁的姑娘小余（化名）很紧张，哭了。几个同事上前安慰她：“没事，小余，一会儿就弄完了。”被硬生生推到郝建平跟前的小余抹了抹眼泪儿，郝建平安慰了一下，抓紧机会，在短短10秒内就采集到了小余的咽部样本。

大约40分钟后，李国英腹部的汗水浸透了防护服。由于天气热，汗水又被蒸发掉了。但李国英顾不上休息，继续投入紧张的采样任务中。

忙碌了三个半小时后，只要再采集4个人的咽部样本，就可以收工。但是，由于临时加进几个人检测，无菌采样拭子不够。李国英赶紧打电话到医院，让护士王变连忙送了些过来。

18时左右，终于全部测完。郝建平长舒了一口气。她们脱掉防护服，收拾物品，把采样管放进拉杆箱，将检测过程中产生的垃圾全部装进双层黄色塑料袋中，所有垃圾都要带回医院统一处理。

“好累啊，腰酸背痛。”郝建平累得瘫软在车座上。

集体做检测，高效快捷

抵达佑安医院门口时，护理部护士安丽所在的另一支外采小分队也刚好返回。“我们今天是给一个综艺节目的工作人员做核酸检测，测了99人。取样地点在食堂，不太通风，特别热。”安丽说。

来不及休息，没空吃口饭，李国英和王变仔细检查了一遍在中国法学会采集的240多份样本。确认无误后，王变把采样管放进高约1.5米的冰箱，等待检验科的人来取。

此时，将近19时，夕阳西下。医院走廊上，另外4名护士正紧张地给采样管贴条形码，为第二天的外采工作做准备。她们接到通知，第二天要给800多名待测者采样。李国英、郝建平和安丽很快加入准备工作，一直忙到深夜将近24时。

李国英告诉科技日报记者，疫情暴发第一阶段，主要任务是救治患者，没有派出外采团队上门做核酸检测。这一次北京疫情反复，检测需求量突然加大。“医务科和护理部集思广益想到了这个方法，可以为社会提供更快速的核酸检测服务。现在医院有专人统一协调外采团体，2—3个人组成一个小分队。要检测的团体低于100人时，一般就只有一个人去取样。”

郝建平认为，派出外采小分队给团体统一做核酸检测是很好的工作模式。“可以减少人员在医院聚集的机会，提高检测效率。如果是个人做核酸检测的话，需要先预约，但门诊的接待量比较大，一般只能预约到三四天以后的检测机会，花的时间就比较长。”

对被检测者来说，集体检测的确是一件好事。“个人在网上预约检测，号有限，过程慢。但上门服务就很快，不用挂号。”李国英说，根据佑安医院外采工作的规定，集体做核酸检测的话，至少要有30人才可以。记者了解到，北京多家医院派出了类似的外采团队。（实习记者 代小佩）