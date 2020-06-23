张文宏：别被疫情吓住 体育锻炼不可废

“大家不要被北京最近发生的聚集性疫情吓住，又因为这事窝在家里，不让孩子出去运动了。”6月21日，复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏在姚明爱心基金会和医道App共同开设的直播间中，谈起了青少年体育锻炼的话题。张文宏说，在常态化疫情防控背景下，大多数人完全可以像以前一样动起来；对青少年来说，也特别需要动起来。

“我对北京的疫情防控是非常有信心的。”张文宏强调。此次北京新发地聚集性疫情，出现了海鲜市场的身影，让一些人内心嘀咕是否“往日重现”。张文宏说，北京的情况和2020年年初武汉的情况，“已经是两回事”。“北京这次的疫情，有两个特点。”张文宏分析，“一个是防控响应的速度非常快。除了最开始的几例外，后面的病例几乎都是核酸检测筛查出来的。二是采取了重点防控措施。哪里出现疫情，就对哪里进行重点防御，整个北京的社会经济并没有因为这次疫情停摆。”张文宏说，此次疫情也为社会各界敲响了一次警钟。国内新冠肺炎新增病例想要完全归零并不容易。只要世界范围内的疫情还在持续，本土就一定会出现由各种途径引发的病例。“我们疫情防控所努力追求的，其实是病例接近于零的状态。”

不能因为病例没有归零，就窝着不动了。前段时间的“停课不停学”，已经让部分青少年的体育运动打了折扣。全国学校体育联盟（教学改革）主席毛振明回忆，疫情之初，北京市学校体育联合会精心创编居家体育锻炼方法《天天锻炼 战胜疫情》，上传网络，供青少年学生及家人锻炼。一开始，跟练者能达到10万，但后来，看的人就越来越少。“这也跟我们长期以来对体育锻炼的态度有关系。”毛振明说。

复课后，他们还发现，很多孩子各方面的体育素质都下降了：视力降了，柔韧度下降了，体形体态不好了。毛振明建议，孩子刚恢复体育锻炼时，可以针对视力、柔韧度下功夫。他表示，在过渡阶段不太提倡让孩子做耐力型运动，可以做一些对身体负荷不大的力量型运动。

运动，在北京冬奥组委运动员委员会主席杨扬看来，是必须要做的事情。在孩子居家学习时的每日计划表里，杨扬特意留出了“身体活动”的时间。首都体育学院教授钟秉枢说，青少年体育运动，确实需要一张时间表。“别老想挤出时间锻炼，要安排时间锻炼。”他表示，体育不仅仅能增强体质，更能“以体育人”。就拿打乒乓球为例，短短十几分钟的你攻我挡，孩子们就能反复地经历成功与失败，反复地得到表扬和批评……他们能在体育运动中学会胜不骄败不馁，学会面对胜利与挫折。

张文宏指出，新冠肺炎疫情还将持续一段时间，为了适应常态化疫情防控的要求，可以对体育锻炼做一些创意设计和改造，或者培养一些新的运动习惯。

“现在大多数地区外出运动的风险都很低。”张文宏说，在空旷环境或在通风条件良好的室内场馆，就算是做团体运动，问题也不大。“需要注意的就是，要是运动时发生了冲撞，大家别对着吼就行。”如今，暑假将至，家长还得留心给自家憋了很久的孩子们，多安排一些体育活动。“尽快让他们回到正常的体育锻炼的节奏中去。”张文宏说。（本报记者 张盖伦）