打着环保旗号却甲酰胺超标 儿童地垫要软但标准要硬

在柔软厚实的垫子上玩耍不易磕碰，加上清洗简单收纳方便，使得儿童地垫的使用在日常生活中非常普遍。据报道，有媒体记者购买了10款儿童地垫，送第三方检测机构参考相关国际标准和国内的团体标准进行检测后发现，其中6款产品甲酰胺超标，超标最多的高达17倍。而且，这些“毒地垫”无一例外打着环保名义售卖，多是热销产品。

从有毒塑胶跑道到甲酰胺超标的地垫，关乎孩子健康安全的每个产品，都牵动着广大家长的心。甲酰胺超标对人体有什么危害？为何会出现在地垫里？如何让儿童远离这些不合格产品的伤害？带着这些问题科技日报记者采访了相关专家。

甲酰胺对儿童的伤害不可逆

儿童“毒地垫”问题并非最近才出现。2015年，江苏省质监局发布的儿童安全地垫产品风险监测质量分析报告显示，120款儿童地垫中，超过四成样品的物理性能和化学指标存在安全隐患，其中就包括甲酰胺含量超出限量值的问题。

2018年，上海市黄浦区市场监督管理局官网公布15批次儿童地垫产品质量风险监测情况，有7批次产品甲酰胺检测结果超过参考标准限值。

“被曝出的甲酰胺，也叫氨基甲醛，是一种有机溶剂。它和甲醛一样，有一个很缓慢很长期的挥发释放过程。”国家城市环境污染控制技术研究中心研究员彭应登在接受科技日报记者采访时表示。

依据欧盟相关法规，甲酰胺被归为生殖毒性物质，对儿童造成的伤害是不可逆的。对甲酰胺的研究证实，甲酰胺可以通过呼吸道、消化道及皮肤黏膜吸收进入体内，严重者甚至还会诱发白血病。动物试验表明，过量的甲酰胺可损伤动物神经系统、血管系统和肝脏，降低动物生殖能力及幼仔成活率。此外，甲酰胺遇到高温还会释放出氨气，过量的氨气会对眼睛和皮肤黏膜造成伤害。为此，欧洲化学品管理局已经把甲酰胺列入需要高度关注的物质清单中。

彭应登说，儿童地垫除了在家庭里使用外，还在幼儿园、游乐场等场所广泛使用。孩子在地垫上爬行、翻滚、玩耍等，不仅皮肤直接接触到地垫，而且其口鼻离地垫很近，特别是低年龄的孩子，还可能会去舔、咬垫子，因此，甲酰胺超标的儿童地垫其健康危害不容小觑。像地垫这样含有有机溶剂的产品，更多应该在室外使用。室外空旷，甲酰胺等挥发扩散快，能降低健康危害；室内空间小，封闭性强，即使开窗通风，甲酰胺依然会累积，浓度会上升，“要有限制地使用”。

降低甲酰胺须改变生产工艺和原料

目前，市场上的儿童地垫主要有拼接款、整体款两种，主要材质为乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）、聚乙烯（PE），PE还包括物理发泡聚乙烯（EPE）、化学交联聚乙烯发泡材料（XPE）等材质。

曾在浙江检验检疫局实验室从事产品检测工作10年的魏文锋告诉科技日报记者，甲酰胺是在地垫的生产制作工艺中产生的。在生产的发泡环节，使用的偶氮二甲酰胺（AC）发泡剂在高温条件下会分解重组，然后生成甲酰胺。

目前，儿童地垫产品遵循的是国家玩具检测标准，但在该标准里，没有强制要求检测甲酰胺。一些生产企业就大量使用发泡剂，添加量越多、发泡越多、地垫就越轻，还能增加产品的柔韧性，可以节省不少成本，但是同时，残留的甲酰胺含量也会相应地增多。

魏文锋提示说，EVA、PE等地垫生产原料是安全的，只是在后续发泡过程中加入了发泡剂，导致甲酰胺的大量存在。而XPE等PE材质地垫，在发泡过程中基本用丁烷替代了偶氮二甲酰胺发泡剂。因此，甲酰胺超标的，大多是EVA材质的。

从价格上看，甲酰胺超标的地垫平均价格较低，大部分售价不到50元，最便宜的9.9元10片包邮。甲酰胺含量符合标准的4款地垫，价格多在200元以上。最便宜的一款合规地垫，售价为99元6片。

“降低产品中的甲酰胺并非做不到，而是需要改进原本比较粗放的生产工艺，花更多时间进行烘干等。这样一来，必然会增加一定的生产成本。”彭应登说。

有厂家表示，造成甲酰胺超标的另一个原因是回收材料的反复使用。原生料与回收料价格相差一大半，有的厂家为了控制成本会使用回收料。

多方发力共解“毒地垫”之忧

2018年，深圳市制定实施了《儿童塑胶地垫化学安全技术要求》。同年，中国玩具和婴童用品协会发布了国内首个儿童地垫安全团体标准《儿童地垫安全要求》，要求甲酰胺不得超过200毫克/公斤。这些标准虽然对甲酰胺的含量限值做出要求，但并非是强制执行的，而且适用范围有一定局限性。

为了减少甲酰胺对儿童健康的影响，法国等对甲酰胺的限值做出了强制要求。魏文锋说：“目前，在儿童玩具、日用消费品等产品的化学安全标准方面，国内与国际还存在一定差距。”

魏文锋表示，现在，消费者、媒体等都自发关注有毒有害化学物质在儿童产品中的限量要求，反映了消费者自保意识的觉醒。不过，国家出台一个标准需要较长时间，多方面的考虑，与其观望，消费者还不如积极行动起来，增强安全意识，让劣质地垫没有市场。

彭应登说，儿童正处于发育期，而甲酰胺会长期挥发释放，不合格的地垫等产品对儿童健康影响较大，应尽快把团体标准转变为强制标准，这样监管和执法才能有理有据。除了制定强制标准外，还应尽快研发更符合健康要求的替代品。

“电商平台应该提高儿童地垫产品的安全性门槛。”环保组织无毒先锋学术主任毛达博士说，在电商平台上销售的儿童地垫产品，平台应对生产企业提出更高要求，并公布产品的材质信息、检测数据等，在网购过程中，保障消费者的知情权。

无毒先锋曾在电商平台购买小黄鸭玩具，并将样品送往具有资质的第三方检测机构检测，结果发现以小黄鸭为代表的塑胶玩具存在严重的增塑剂邻苯二甲酸酯含量超标情况，超出国标限值153倍。而在电商平台上，“强制性产品认证制度”3C认证信息的网页公开率仅50%。

2018年12月，儿童地垫产品已经纳入了国家强制3C认证范围，也就是说，没有3C认证的儿童地垫是不允许在市场销售的。毛达提醒说，消费者在购买儿童地垫时，要确认产品外包上是否有3C认证标识，注意分辨。

多位专家均建议，在购买儿童地垫前或收到货的时候，消费者应注意其是否存在刺激性气味。如果打开外包装的产品有刺鼻的味道，可能就是甲酰胺超标，不建议购买。（本报记者 李 禾）