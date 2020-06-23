《全国爱卫办关于深入开展爱国卫生运动强化市场环境整治的通知》解读

人民网北京6月23日电 据国家卫健委官方网站消息，当前全国新冠肺炎疫情防控形势总体稳定，但近期部分地区出现零星散发病例和聚集性疫情，疫情防控工作仍然存在不确定性，防控仍处于关键期。为巩固当前来之不易的疫情防控成效，坚决防止疫情扩散蔓延，全国爱卫办印发《关于深入开展爱国卫生运动强化市场环境整治的通知》，部署各地持续开展爱国卫生运动，强化市场环境综合整治，打造整洁、卫生的城乡环境，降低传染病通过环境传播的风险。

通知提出四项要求。一是认真落实《关于全面精准开展环境卫生和消毒工作的通知》要求，开展市场及其周边环境整治工作，落实清洁消毒等防控措施，加强垃圾储运、厕所等基础设施建设和维修维护，鼓励有条件的地区定期开展市场内外环境监测。二是针对市场等经营单位的管理人员、商户摊主、与食品直接接触的销售保洁等从业人员和前往市场购物的消费者等重点人群开展针对性培训和健康知识普及，督促落实个人防护措施。三是统筹做好夏季卫生防病工作。结合卫生城镇创建及巩固工作，进一步改善城乡环境卫生状况，开展夏季病媒生物防制工作，深入推动以常态化疫情防控为重点的爱国卫生运动。四是切实加强组织领导，发挥爱国卫生运动的统筹协调和组织动员作用，在党委政府领导下，会同有关单位，进一步明确相关工作的属地、部门、单位、个人“四方责任”，确保各项工作落实。