管控危险因素 做好心血管病一级预防

新华网北京6月22日电（王蹊 孙慧 张馨心）心血管病是威胁居民健康的“重要杀手”，常说“防大于治”，那么，何为心血管疾病的一级预防？如何管控心血管疾病的危险因素？天津医科大学总医院高血压中心副主任边波表示，心血管疾病的高危因素分为“可逆”与“不可逆”两大类，针对疾病，应提高认知，正确把握防控时间窗，对自身进行综合、全面的管理。

预防心血管疾病 需注意五项危险因素

主持人：近年来心血管疾病的患者逐渐增多，请您从专业角度介绍一下，什么是心血管病？

边波：广义心血管病往往指的是因动脉粥样硬化而发生的心脑外周血管病，也就是身体上大中动脉发生了动脉粥样硬化，由这个引起血管的狭窄堵塞而导致的临床后果，叫广义的动脉粥样硬化性心血管疾病。实际上它包括心血管疾病，也包括脑血管疾病、外周血管疾病，更具体一点，包括冠心病、心肌梗塞、心力衰竭、脑卒中等，有些患者可能走起路来有腿疼，经检查有下肢血管的狭窄闭塞，这样的疾病都通称为动脉粥样硬化性心血管疾病，也就是广义的心血管疾病。

主持人：哪些人群更容易患上心血管疾病？

边波：心血管疾病的高危因素分为两大类，一大类危险因素是指不可逆的危险因素。比如家族遗传史，这实际和病人的家庭背景有关系，比如他的父亲兄弟姐妹有得心血管病，这就是基因背景，称为家族史。另外也包括性别、年龄，整体来讲年龄越高越容易得心脑血管病，性别来讲男性比女性会多，尤其在女性绝经前相对比较少。

另一类是可逆的危险因素，高血压、糖尿病、血脂高、吸烟、肥胖是最重要的五项危险因素。近年来关注度较高的比如心率快、尿酸高、空气污染、心情紧张等也是危险因素。

主持人：为何会患上心血管疾病？疾病的发生是怎样的过程？

边波：心血管病实际上是动脉血管的疾病，就是跟自来水水管一样，血管从人的出生就开始被使用，运输大量的血液，血压越高，对血管有更大的破坏。血脂里的胆固醇沉积在血管里面就是动脉粥样硬化斑块，胆固醇越多越容易有斑块的发生发展。糖尿病会使糖基化的胆固醇更容易沉积在细胞壁上，动脉内皮也会受到影响。吸烟会破坏我们动脉壁的内皮细胞，保护的这层膜被破坏后更多的胆固醇更容易进去了，肥胖是高胰岛素血症的影响因素。

危险因素可能会破坏动脉屏障，也就是内皮细胞，而让更多胆固醇进入到动脉壁里沉积起来，胆固醇沉积以后斑块越来越大变成狭窄甚至堵塞，越来越大的动脉斑块有一天还有可能发生糜烂或者破裂，破裂后会激发血栓形成，血栓把剩下的部分堵塞就形成血管完全闭塞。急性心肌梗死、急性脑卒中都是非常突然的病，从斑块破裂到发生血栓确实是非常快的过程，但是斑块的发生发展过程是非常漫长的过程。

胸痛不一定是冠心病 发现症状及时就医

主持人：心血管病涵盖广，以冠心病为例，如何鉴别自己患有冠心病？临床上如何对冠心病进行诊断？

边波：患者是否存在冠心病需要进行专业诊断，医生一般从几个方面来判断患者是否患有冠心病。冠心病最典型的症状是心绞痛，往往会有胸痛的症状，其胸痛主要和患者的活动度有密切关系，如患者在安静的状态下是没有疼痛感的，而在快速走路、奔跑等情况下会出现疼痛的症状，称之为劳力诱发的胸痛，是比较典型的冠心病症状。相反，如果患者在安静的状态下因心情不好胸口难受，在活动后反而不难受了，这是很不典型的冠心病症状。

冠心病的症状的胸痛，一般表现为胸骨后或者心前区疼痛，范围有手掌大小，有些患者表述自己的胸痛症状像针尖扎了一下，这是不典型的冠心病症状。

从性质来讲冠心病的胸痛往往是钝痛，患者描述不清楚的胸痛，如有的患者说胸口压得慌，有的患者说嗓子紧、胸口堵得慌，是典型的心绞痛症状，而胸口像尖锐的针扎、刀割这样的疼痛不是典型的心绞痛。

从胸痛持续的时间来讲，心绞痛持续的时间一般是几分钟，而不是不是几秒钟，患者胸痛的感觉像针扎了下，是几秒钟时间，这不是典型的心绞痛，胸痛一疼疼好几个小时、好几天，也不是太厉害，不是典型的心绞痛。如果胸痛得比较严重，难受了几个小时，这时大家要警惕心肌梗死，心肌梗死往往是比较严重的难受。

如何缓解胸痛呢？对于心绞痛患者，一般建议患者舌下含服硝酸甘油片，此外因快速活动诱发的胸痛，需马上暂停运动，原地休息，缓解胸痛。

其实，诱发胸痛的原因有很多，从症状的角度来说，一般要从胸痛的性质、诱因、持续时间、缓解方式、胸痛部位等多方面综合判断患者的胸痛是不是典型的心绞痛，还是由其他原因引起的胸痛。

此外，我们也会判断患者是不是容易患上冠心病，如一位男性老年人，既有高血压、糖尿病又有血脂高，这样的患者患上冠心病的可能性会大些。

通过以上几方面，综合判断患者的胸痛症状是否典型，还需结合一些辅助的检查，如心电图、超声心动图、运动心电图、冠脉CT、冠脉造影等，根据不同情况选择不同的检查，来确定患者有没有冠心病。

主持人：都说“夏季养心正当时”，为何夏季养心对冠心病患者如此重要？

边波：冠心病是心脑血管疾病中常见的疾病，心脑血管疾病确实是季节性的，冬季和夏季都是心脑血管疾病的高发季节，为什么夏天高发呢？因为夏季天气比较热，在出汗多的情况下，如果没有及时补充水分，会导致血液粘稠。同时，高温天气也会使人比较烦躁，情绪波动比较大，引起血压波动。此外，高温天气,容易引起人体内循环紊乱,交感神经兴奋,使动脉斑块变得不稳定，可能会形成血栓等问题，在这种状态下，发生心肌梗死的概率也会比在温度适宜的时候高一些，所以在夏季，心脑血管患者要注意补充水分，处在适宜的温度下。

主持人：如何区别心血管病和夏季其他疾病？心血管病和高血压有何联系？

边波：夏季天气一热，大家会感觉胸口闷、不舒服，容易出汗等，心绞痛是心脑血管疾病中一种常见疾病,典型的心绞痛患者表现为胸闷、容易出汗等，鉴别起来确实会有些困难，但不建议患者自己去鉴别疾病，如果胸部出现了不适，难受等情况，应该到医院及时就医。目前各大城市都在建设胸痛中心，胸痛中心最主要的任务是快速鉴别胸痛是不是严重、恶劣的情况，当前，天津医科大学总医院开通了院前、院中、院后渠道专门为这样的患者服务。所以，再次提醒大家，如果患者在夏季出现了不可解释、严重的胸部不适，最应该做的是及时就医，而不是自己在家里鉴别诊断。

高血压是心血管病的重要危险因素，血压过高的时候，高压血流会把血管内膜“冲坏”，血液中的胆固醇就会容易流进去，大血管往往有分叉口，分叉口往往是最容易被“冲坏”的位置，也是动脉粥样硬化容易发生的地方。

中国心血管病报告显示，高血压对我国心血管病、脑血管病负一半的责任，控制高血压对于我国心脑血管病的防治有重大意义，而且我国高血压的病人在所有慢性病里面也是比较多的。

防大于治 心血管病重在一级预防

主持人：请您介绍下什么是心血管疾病的一级预防？做好心血管疾病的一级预防为何如此重要？

边波：防大于治，更多的工作要放在一级预防。

我们介绍了心血管病有很多危险因素，尤其有许多可防控的因素，如高血压、血脂高、吸烟、糖尿病、肥胖，如果我们能全面管控这五个危险因素，就能让心血管疾病患病率下降50%、60%，甚至高达到80%、90%。心血管病的暴发是突然的，但是积累的过程却有几十年，这几十年的时间是我们做防控工作的时间窗，这也是今天讲的一级预防。

总之，我们希望对可防控的危险因素进行合理、综合的管理。

主持人：目前，针对心血管疾病一级预防的研究，取得了哪些阶段性进展？

边波：我介绍一下我们在天津的工作。我们希望在天津的基层医院推动做“全代谢疾病”的综合管理，包括以肥胖为中心的肥胖高血压、高血糖、高血脂，高尿酸，也包括由它们衍生的如心血管病、脑血管病、慢性心脏疾病等一些疾病。其一，先搜集病人的基本信息。搜集病人的体重、肥胖程度、血压、血脂、血糖等基本数据。

其二，对其进行风险评估。通过这些数据分析患者在未来患心脑血管病的风险。评估后，根据现行学术指南对患者确定其治疗目标。我们会对患者的血压、血脂及目标描绘出清晰的路线图，在其后的医疗过程中协同专业的医生共同完成，并进行随访调整。

我们希望这些工作能管控代谢性疾病的危险因素，让其风险得到最大程度的管理，让心脑血管病得到切实的控制和降低。

主持人：临床上有哪些减少心血管病负担的基础手段？

边波：对病人而言，改变生活方式，对医生而言，进行药物治疗管理。临床中基础性的手段主要还是药物治疗，如应用于胆固醇的他汀类药物，高胆固醇的患者在使用，但是高血压、糖尿病的患者其实也需要他汀类药物控制胆固醇和动脉粥样硬化；对高危的病人或者已患心脑血管病的病人，我们需要应用抗血小板药物，比如阿司匹林防止血栓的发生。临床上需根据实际情况，再分析其危险因素，按照现有的指南进行合理化的诊疗，不是“一刀切”的状态。

主持人：在生活中，人们应如何调控心血管疾病的危险因素，更好管理健康？

边波：我认为，在整个心脑血管病管理中，针对病人的管控，应该是非常重要的一环。现在许多工作即便是谈一级预防，可能还是针对已患肥胖、血压高、血糖高、血脂高的患者，这个工作可以再往前管控，即防止其患有肥胖、血压高、血糖高、血脂高的疾病。可放在婴幼儿时期进行管理。我们希望加强家庭、学校的教育，让孩子对合理的体重范围、饮食习惯、规律运动方式等有清晰认知，对其是一个终身获益的过程。

饮食方面，主要建议低盐饮食。中国整体饮食习惯整体偏咸，现在的饮食条件改善了，所以人们更偏向选择油腻的食物，导致肥胖的发生。营养膳食指南建议以蔬菜、水果、粗粮为基础的饮食，优质的蛋白质、少量脂肪、更少的糖和盐的组合，管控总热量及整体体重，这是合理的饮食结构。

运动方面，最简单的就是“管住嘴、迈开腿”，管控体重，对心血管的一级预防非常重要。

另外，许多健康的理念也应更新。医学是一个科学，对于患者而言，有很多数据证实服药的作用利大于弊。我们希望病人能更科学地看待药物。

主持人：夏季炎热正当时，对于心血管病的患者，您在用药和生活方式上有哪些建议？

边波：在生活方式上，尽量减少温差。夏天天气较炎热，容易出汗，人们更爱待在空调房里，从空调房出来到户外温差较大，建议室内空调温度别太低，到室外需有一定的适应过程，不然血管的“一收一缩”容易出现各种问题。同时，建议及时补充水分，不要大量脱水，尤其对已有心脑血管病的人大量脱水很危险，血液浓缩容易导致血管堵塞。

在心血管疾病的管理上，我认为最重要的是做到规律地服用药物。另外，需合理监测血压、血糖、血脂的指标，并有规律的监测方案，了解到自己的状态。

同时，也可简单地学习一些健康知识。比如出现哪些胸部、脑部不适的时候应及时就医，以免在心脑血管疾病发生时措手不及，耽误最宝贵的救治时间。