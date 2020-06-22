北京核酸检测机构扩至124所

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市卫健委新闻发言人高小俊介绍，6月11日新发地市场发生疫情后，本市迅速扩大核酸检测能力，截至6月20日，核酸检测机构已扩大至124所，日最大检测能力扩增至23万份。

高小俊介绍，今年1月中旬，全市17所疾病预防控制中心均具备核酸检测能力。2月上旬，有10所三级医院具备核酸检测能力。3月至4月，北京市核酸检测机构数量逐步增加，到4月底已有61所机构可以开展检测，日检测能力达到4.7万份。6月上旬，北京市核酸检测机构已达到98所，日检测能力达到10万份。新发地市场发生疫情后，本市迅速扩大核酸检测能力，截至6月20日，核酸检测机构已扩大至124所，日最大检测能力扩增至23万份。目前开展核酸检测的124所机构中，疾控中心有20所，二、三级医院有73所，医学检验实验室有31个。如果采用5：1混检方式，每日可检测近100万人。

按照相关要求，二级综合医院要具备核酸检测能力。据介绍，截至6月20日，全市39家二级综合医院核酸检测实验室中，已具备检测能力的有15家，正在审核的有12家，尚未提交申请的有12家。各区二级综合医院具备核酸检测能力完成情况显示，石景山、门头沟、昌平、顺义、延庆5个区完成率为100%，东城、朝阳、怀柔3个区完成率为50%，丰台区完成率为29%，海淀区完成率为25%，西城区完成率为20%，房山、大兴、平谷、密云4个区完成率为零，通州区和经济技术开发区没有二级综合医院。顺义区的京顺医院因核酸检测能力难以在近期具备，已申请调整为一级医院，顺义区卫生健康委已核准。

1、确诊病例的密切接触者，第一次核酸检测呈阴性，还需要隔离吗？

国家卫健委临床检验中心研究员李金明：新冠肺炎确诊病例的密切接触者初次核酸检测呈阴性，依然要进行隔离。密切接触者感染的风险比非密切接触者要高很多。隔离期间，密切接触者一旦出现症状，需要进行核酸检测；如果隔离期间并未出现症状，需要再次进行核酸检测，结果呈阴性才能解除隔离。

2.核酸检测“假阴性”能否避免？

国家卫健委临床检验中心研究员李金明：“假阴性”无法完全避免，采样的时机、样本类型、实验室的检测等因素都会影响核酸检测的准确度。

核酸检测阳性是病毒感染的金标准，但是也有一些“假阳性”，比如一些遗留污染造成的，可以通过对阳性样本的再复检来避免。

“假阴性”无法完全避免，比如采标本的时机，密接者感染的初期，还有发病是否比较长，这是核酸检测不能精准检出的，感染潜伏期的末期或是发病早期，也可能会出现“假阴性”。采样方式标准与否、病毒是否变异都会影响核酸检测的准确度。（记者 贾晓宏 牛伟坤 李祺瑶）