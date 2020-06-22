斜视与弱视—一对难兄难弟

斜视是指两眼不能同时注视目标，共同性斜视和麻痹性斜视是常见的两大类型。共同性斜视以眼位偏斜，眼球运动无障碍，无复视为主要临床特征；麻痹性斜视则在眼睛偏斜的同时，伴有眼球运动受限，患者常出现复视，眩晕、恶心、步态不稳以及歪头视物等症状。

弱视是眼部无明显器质性病变，但在视觉发育早期由于一些疾病未及时矫正，如高度屈光不正、屈光参差、单眼斜视或形觉剥夺等原因，造成患者矫正视力低下且戴镜后无法提高至正常视力。

2020年06月23日（周二）10:00-11:00，“人民好医生”客户端将邀请北京大学第三医院眼科主任医师布娟进行视频直播，为大家详细讲解斜视与弱视的诊疗 ，科普早预防、早治疗、早恢复的重要性，千万不要错过。

专家简介：

布娟，北京大学第三医院眼科，主任医师，中国医师协会眼科学分会斜视与小儿眼科专委会委员，中国医师协会青春期医学专业委员会青春期眼保健学组委员、中国女医师协会眼科专委会斜弱视学组委员、北京眼科学会斜视与小儿眼科分委会常务委员、北京眼视光学会第一届理事会理事、北京医师协会眼科专科医师分会斜视与小儿眼病分委会委员、北京市自然科学基金委员会评审专家、美国约翰霍普金斯医院威尔玛眼科研究所访问学者。

擅长：主要从事成人斜视与儿童常见眼病的临床及科研教学工作，致力于青少年近视防控、弱视的个性化治疗、斜视微创手术、先天性眼球震颤的手术治疗等研究。

斜视的患者因为眼位不正，当注视一个物体时，此物体影像落在正常眼视网膜的黄斑中心凹上，斜视眼则落在中心凹以外的位置，如此视物就会出现复视和混淆视的情形。大脑为了避免异常影像的干扰，主动抑制斜视眼，因此，患者不仅丧失了两眼同时注视目标的双眼单视的能力以及立体视，还会导致斜视患儿视觉发育不良而造成弱视。

弱视和斜视是两种不同的情况。弱视是矫正视力低于同年龄段其他孩子的最佳矫正视力，形成原因有很多，是在视觉发育关键期内异常的视觉经验所导致。弱视分为屈光不正性弱视、屈光参差性弱视、斜视性弱视和形觉剥夺性弱视。而斜视是双眼肌肉运动功能不协调或者大脑融合机制异常导致的双眼视轴不平行、眼睛发生偏斜的一大类疾病。单眼弱视后由于长期的双眼不能同时使用，会导致斜视的发生；而斜视后，斜视眼由于发生恒定性的抑制，从而形成单眼弱视。所以弱视和斜视是不同的两种疾病，但确有着非常紧密的联系。

弱视的治疗方法主要是及时配戴眼镜并进行弱视训练，而大多数的斜视则需要通过手术来矫正。

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