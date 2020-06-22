追踪病毒的人 大兴区抗疫战场上的流调员

人民网北京6月22日电（池梦蕊）“XX，XX市XX区人，现居住XX小区，X月X日经过X处……”疫情期间，我们常常可以看到类似的提醒信息，然而，这一条条信息背后，是一个个流行病学调查员在前线“冲锋陷阵”，他们往往鲜为人知。

“流行病学信息对于及早发现接触者，尽早采取有效措施，以最快的速度切断传染源、阻断传播链条、保护群众健康起到重要作用。流调员的工作就是第一时间提供有效的样本和信息。”大兴区疾控中心相关人员介绍。

6月19日下午4时许，记者跟随流调员王小英体验了一次流调工作。接到电话后，王小英用最快的速度召集队友，核查“战斗装备箱”中的口罩、防护服、护目镜、免洗消毒液、流调资料、生物样本转运箱等物资，10分钟内与“战友”火速出发。“一刻也不误、一人也不漏。”王小英深知这句话的意义，他们要去的地方，就是深入抗疫最前线，与每一名病例和疑似病例近距离接触。

半个小时后，到达大兴区一个村镇病患的家中。进去之前，王小英和“战友们”依次戴上口罩、防护帽、护目镜，穿上防护服，做好严格的防护。“‘战友们’相互帮助下，防护服装1分钟内就能穿上，为流调工作争取了时间。”王小英身材瘦小，整个人被防护服包裹，她却行动自如，义无反顾直奔战场。

与王小英一同作战的有3人，他们分工有序，到达病例家中后，详细了解每一例病患的信息，围绕病例的基本情况、就诊情况、发病前14天旅居史、发病后的活动轨迹、有没有可疑的病例接触、可疑的环境暴露等做详细调查。他们要像“警察破案”般寻找一切可能传染的蛛丝马迹，摸排感染来源、传播方式和可能的感染者。

“每一个证据都要经过不断的摸排调查，哪怕耗费再长时间，要做到‘顺藤摸瓜。”王小英说，根据病患的情况，有时候调查时间要达三四小时。调查并不是一帆风顺的，有时候会遇到病患不愿意交流，出现隐瞒甚至抵抗的情况，这时候就要有充足的耐心去沟通，打开患者的心门，取得患者的信任。

在大兴这处病患家中，病例的家属在一旁哽咽，打断了正在进行的流调工作，这时王小英连忙安慰：“要相信政府、相信我们医院，只要积极配合治疗，很快就能战胜病毒，恢复健康。”缓解了家属的焦虑和恐惧后，流调小分队继续获取流行病学信息和样本。

在专业和耐心的2个多小时的调查后，王小英和2位队友们带着样本走出来，这时他们已经全身湿透，与此同时，外边的接应队员等待多时。“先把第一层手套伸出来消毒，摘掉护目镜，继续消毒，脱掉防护服连带鞋套及第一层手套，手继续消毒，摘口罩，消毒，摘帽子，消毒，摘手套，消毒。”脱掉防护用品远比穿上去耗时，脱下来的防护用品，被放置在黄色垃圾袋中，消毒后封存。

夕阳西下，王小英回到单位后，还得第一时间统计数据，分析获取到的流行病学信息，确定密切接触者，完善流调报告，交出一份及时与精确的报告，为疫情研判提供有力的支撑。“有时候得花上四五小时完成报告的撰写，我们也在与病魔赛跑，我们必须抢时间。”王小英说。说完，王小英迅速坐上车，赶往下一个“战场”。