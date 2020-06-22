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北京：日最大核酸检测能力提升到23万份以上

2020年06月22日09:08 来源：新华网

在21日下午召开的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市卫生健康委员会新闻发言人高小俊表示，截至6月20日，北京市核酸检测机构从98所扩至124所，日最大检测能力从10万份提升到23万份以上。

高小俊介绍，自新冠肺炎疫情发生以来，北京市注重核酸检测能力提升。1月中旬，北京市17所疾病预防控制中心均具备核酸检测能力。2月上旬，有10所三级医院具备核酸检测能力。3月至4月，北京市核酸检测机构数量逐步增加，到4月底已有61所机构可以开展检测，日检测能力达到4.7万份。进入6月上旬，北京市核酸检测机构已达到98所，日检测能力达到10万份。

高小俊说，新发地批发市场发生疫情后，北京市迅速提升核酸检测能力，截至6月20日，核酸检测机构从98所扩至124所，日最大检测能力从10万份提升到23万份以上。124所机构中，疾病预防控制中心有20所，二、三级医院有73所，医学检验实验室有31个。如采用5：1混检，每日可检测近100万人。（记者张骁）

(责编：许心怡、崔元苑)


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