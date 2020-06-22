核酸愿检尽检,不必一哄而上

核酸检测成为近两天北京市疫情防控发布会上的高频词。尽管最新通报表示，北京核酸检测机构已从98所扩至124所，日最大检测能力从10万份扩增到23万份以上，但官方再次呼吁，理性参与核酸检测，让资源用在最关键节点。

对照近期一些新变化，官方态度不难理解。一方面，继涉疫社区、中高风险地区人群等六类人员“应检尽检”后，一些重点行业企业例如快递、外卖等从业人员也启动检测。其次，低风险地区人群需持7日内核酸检测阴性证明离京，个人预约量上涨，短期内检测需求激增，导致检测机构一时间超负荷运转，检测预约“一号难求”。

另一个关键信息是，6月18日北京大学国际医院一名急诊科护士确诊，院感风险抬头。北京还对多家医疗机构发热门诊进行了督导检查，并约谈了8家医院。

愿检尽检，并不用一哄而上。有些市民的担忧可以理解，但大可不必为了检测，费尽周折“走捷径”“插队”，以至于恐慌哄抢。医院尤其是急诊发热门诊，一旦人群聚集加大，更容易造成交叉感染。后果孰轻孰重，显而易见。

因此，专业部门给出了这样的建议：没有高风险区域出行历史，没有接触过高风险人员，没有出现发热等症状的人员，请按预约时间进行核酸检测，以确保核酸检测资源用在阻断疫情传播的最关键节点，最大限度降低疫情传播风险。

作为一项筛查技术，需要明确的是，核酸检测并不是万能的。国家卫健委专家明确提到，对密切接触者而言，检测呈阴性，也需要继续隔离观察。而从目前确诊病例看，没有在5月30日-6月12日接触过新发地市场的人员，被病毒感染的风险极低，大可不必扎堆筛查核酸。

我们可以看到，在核酸检测能力供给方面，扩容增效正马不停蹄。在124所检测机构的基础上，各区还将有一批二级医院纳入其中，另有多个兄弟省市驰援北京，增加检测能力。同时，混检方式的采用，即多个检测采样混在同一个检测设备中进行检测，可以大大提高非密切接触人员的检测效率，根据北京市卫健委的推算，如采用5：1混检，每日可检测近100万人。

其次，根据人群的易感程度，分批次、有步骤、合理地开展核酸检测还是有必要的。从概率上看，尽快完成应检尽检人员以及重点行业从业者筛查，能够最大限度地掌握感染群体，防止疫情扩散，保障公众安全。

必须重视的是，核酸检测可能导致部分隐性患者暴露在人群中，因此，对医院和检测机构而言，还需严格做好防护措施。例如，为严防院感事件发生，对发热人员全部进行“1+3”检查，做到应检尽检。对于无发热、呼吸道等症状，单纯到医院进行核酸检测的人员，明确要求与发热患者在物理空间上严格区分开。

对公众来说，加强筛查意识是件好事。但个人也需要根据实际情况，该隔离的隔离，该筛查的筛查。参与核酸检测，社交距离需保持，个人防护不能忘。