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西班牙结束紧急状态下月起恢复开放边界

2020年06月22日08:17 来源：新华社

新华社电 西班牙国家紧急状态21日结束，同日向申根区国家民众恢复开放边界，7日1日起向其他国家和地区恢复开放边界。

西班牙3月14日宣布进入国家紧急状态，禁止民众非必要外出、关闭大部分商铺。紧急状态后来多次延长。随着疫情好转，各项防疫限制措施逐步解除，国家紧急状态21日结束。

紧急状态结束后，一些限制措施仍将保留，将由各地视情况而定。全国范围看，多数学校仍然关闭，直至9月新学期开学；博物馆、音乐厅、影院、咖啡厅和餐厅等面临严格人数限制，这类限制预计将逐步放松；民众乘坐公共交通工具，进入商店等密闭公共场所仍需戴口罩，违者面临最高100欧元（111美元）罚款等。

另外，西班牙外交大臣阿兰查·冈萨雷斯·拉亚20日接受英国广播公司采访时说，西班牙将不再对来自英国的访客实施入境隔离政策，希望英方同等对待西班牙公民。

(责编：李轶群、许晓华)


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