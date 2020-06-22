我国将打造“三位一体”公共卫生应急物资保障体系

据新华社讯 （记者安蓓）中央全面深化改革委员会第十三次会议审议通过了《关于健全公共卫生应急物资保障体系的实施方案》。国家发展改革委新闻发言人孟玮近日说，将紧紧围绕打造医疗防治、物资储备、产能动员“三位一体”的保障体系，全力推动相关工作落实。

孟玮在新闻发布会上说，方案瞄准我国公共卫生应急物资保障体系存在的问题和薄弱环节，着力补短板、强弱项，全面系统提升重大突发公共卫生事件的应对能力。

第一，加快补齐医疗防治方面的硬件短板。夯实“防”的基础。重点是加大各级疾控机构和相关生物安全实验室建设投入，完善设备配置，统筹优化检验检测资源的区域布局，实现每个省份至少有1个生物安全三级水平的实验室，大幅提高重大疫情监测预警能力。

提升“治”的能力。重点加强与传染病救治相关的国家医学中心、区域医疗中心建设，在省市两级设置重大疫情救治基地，优化完善基层医疗救治设施布局，开展关键核心、基础前沿技术攻关，全面提升医疗救治的快速反应和基层处置能力。

加强平急转换。重点要借鉴方舱医院建设经验，推广实施大型体育场馆、展览馆等公共设施平急两用改造，补充完善和强化应急处置内容，预留好发展空间。一旦发生重大疫情或者是突发情况，能够快速转化为救治和避险避灾场所。

第二，加强公共卫生应急物资储备建设。着力在“储”“采”“调”上下功夫。

提升“储”的效能。主要是加强医疗机构相关救治设备和应急物资配置，充实完善专用应急物资储备品种规模，支持和鼓励企业、机关单位和居民参与储备，确保关键时刻能够拿得出、调得快、用得上。

健全“采”的规范。完善应急物资采购制度、健全应急物资征用机制、积极拓展应急物资来源渠道，保障供应安全可靠。

强化“调”的统筹。建立健全应急物资调配协同联动机制，完善应急物流保障能力，加强应急物资信息互联互通，确保一旦有需求能够及时把物资送达。

第三，提升公共卫生应急物资生产动员能力。进一步厘清需求、优化流程、建立机制、优化产能协同保障和区域布局，增强医疗物资和装备的应急转产能力。在应对重大疫情时，储备动用消耗后，能够及时填补物资供应缺口，与实物储备形成衔接有序、梯次支撑的保障合力。

孟玮说，健全公共卫生应急物资保障体系是一项系统工程，国家发展改革委将会同各部门、各地方协同推进。一方面，优化调整中央预算内投资结构，加大支持力度。另一方面，指导地方因地制宜抓好各项工作，做好资金保障，下力气抓好落实，切实保障好人民群众的生命安全和身体健康，为我国经济社会平稳发展营造良好环境。