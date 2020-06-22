“涝梅”年更要防农田面源污染

今年长江中下游入梅早，前段雨天多、强度大，部分地区农田渍涝已经发生。另据天气预报，未来10天江汉、江淮、江南北部和西部等地降水过程仍将频繁，累计降水较常年同期偏多5—8成，部分地区偏多2倍以上。这无疑会使农田面源污染进一步扩大和增强。

如何预防农田面源污染？6月20日，科技日报记者采访了资深农业气象专家黄智敏。他说，当前恰是多类作物营养生长与生殖生长并进期，其生长旺盛，需水需肥多，加之病虫危害趋重，化肥、农药施用量大，尤其是在这“涝梅”年，强降水农田受淹，作物吸收功能下降，氮磷富集并随地表径流等扩散，更应该防农田面源污染。

中国气象局荆州农业气象试验站在夏收夏种气象服务专报中，已建议防范农田面源污染。黄智敏说，首先要从肥（农药）、水、种（养）3个节点入手，力求综合施策精准联控。如对肥水联控减负，尤其不可偏施重施氮肥，可事前采用缓释肥（即变多次施肥为一次施肥），克服传统种植排水多、追肥环节多、水肥耦合能力差的无序状态。

强降水往往伴有雷电，如同给作物施了一次氮肥，在受淹田间排水后，短期不可再施尿素，否则适得其反，从而增加氮污染。在天气持续转好时，对缺肥田可在17时后叶面喷施磷酸二氢钾，一定程度上能促进氮吸收增强叶功能，提高光合效率。棉花更不可偏施氮肥，否则不仅会增加氮污染，还会致营养生长过旺，引起“高大空”。

在病虫防治上，清理沟渠与田间“三沟”，除了要考虑整体防污外，还须采取措施，以减少纹枯病、稻瘟病发生，对稻飞虱与稻纵卷叶螟迁飞性害虫可采取“诱杀”，以减少农药污染。（本报记者 刘志伟）