8家医疗卫生机构及5个区负责人被约谈

昨天，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市卫健委新闻发言人高小俊说，本市近期再次部署加强院感防控工作，要求医疗机构对发热人员全部进行“1+3”检查，做到应检尽检。对于无发热、无呼吸道症状，单纯到医院进行核酸检测的人员，必须与发热患者在物理空间上严格区分开。

6月11日，本市新发地市场出现新冠肺炎聚集性疫情。医疗保障组和市卫生健康委第一时间就加强院感防控工作进行再部署，要求各区卫生健康委及各医疗机构高度警惕，提升防控等级，加强病例筛查，做好医务人员院感防控培训和防护，严防院内感染。对发热人员全部进行“1+3”检查（新型冠状病毒核酸检测、新型冠状病毒抗体检测、CT检查和血常规检测），做到应检尽检。对于无发热、无呼吸道症状，单纯到医院进行核酸检测的人员，必须与发热患者在物理空间上严格区分开。

6月11日至19日，全市卫生监督机构对医疗卫生机构、商场超市、宾馆酒店、客运车站等人群聚集的公共场所和生活饮用水集中供水、二次供水单位，开展疫情防控监督执法工作，共检查14534户次，发现存在问题单位479户次。对于发现问题的单位均已下达监督意见书，实施行政处罚382件，要求立即整改。

本市还先后派出11个组14名专家，重点对筛查出确诊病例较多的20家医疗机构发热门诊进行现场督导。对全市发热门诊院感防控进行全覆盖督导检查。根据监督检查发现的问题，6月18日和6月19日，医疗保障组负责人、市卫生健康委负责人和市纪委监委驻市卫生健康委纪检组负责人两次召开约谈会，就院感防控工作，约谈中日友好医院、北京世纪坛医院、北京市慧慈医院、北京永民康医药技术有限公司第一诊所、中国医学科学院北京协和医院、北京大学肿瘤医院、首都儿科研究所附属儿童医院、北京核子华曦医学检验实验室负责人，以及东城区、海淀区、朝阳区、大兴区、平谷区政府分管负责人，经济技术开发区管委会负责人和市医管中心负责人，要求各医疗机构对照北京市院感防控16条措施，认真查找问题、发现问题、立行立改，确保整改到位，各办医主体和属地政府加强监督指导。

卫生监督机构将继续加强监督执法，各医疗机构将严格加强培训和自查，严格执行对医护人员、患者、陪护人员的防控要求，强化对发热门诊、急诊、口腔等重点科室的管理和监测，降低医患人员感染风险。（记者 贾晓宏 牛伟坤 李祺瑶）