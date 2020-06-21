菜篮子稳定是疫情防控重要保障

确保居民菜篮子稳定，各街道社区还应未雨绸缪，提前做好准备以防万一。目前北京疫情防控工作仍然存在不确定性，有关部门应督促各街道社区加强应急储备物资备勤，建立临时应急保障储备点。一旦小区因发生疫情封闭，临时性物资及蔬菜水果粮油等生活物资短缺时，可立即启动调运，确保可以迅速到位，让社区每位居民都能安心生活。

6月20日召开的第127场北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会介绍，6月19日0时至24时，北京市新增新冠肺炎确诊病例22例；自6月11日至6月19日24时，北京累计报告新冠肺炎确诊病例205例。北京市商务局有关负责人在发布会上表示，目前18家大型连锁超市已全部承诺，10种与百姓生活相关的蔬菜锁定价格一个月内不涨价。（相关报道见04版）

新发地批发市场聚集性疫情发生以来，北京市蔬菜等生活必需品供应货源充足，秩序良好。疫情发生之初，受新发地暂时休市影响，本市蔬菜上市总量有所减少，但自14日以来，政府和市场双向发力，国家相关部委大力支持，北京市蔬菜市场供应总体保持了稳定。同时，全市粮油肉蛋流通渠道畅通，各大型连锁超市库存充足、品类丰富，供应稳定。此次各家连锁超市全部承诺锁定价格，主要蔬菜品种一个月内不涨价，这有助于粮油价格保持稳定，确保居民米面无忧、副食充足。

当前，北京市应急响应级别提高至二级，疫情防控工作又一次进入战时状态。近期，北京市场监管部门根据群众举报线索，已经对多起商家价格违法行为进行立案调查，将依法做出严厉的行政处罚。

“菜篮子”“餐盘子”保持稳定，是打赢疫情防控阻击战的重要保障。为了保证供需稳定，有关部门应积极引导鼓励广大经营者严格遵守法律法规，自觉履行主体责任，诚信守法经营，维护价格稳定。同时，市场监管部门应紧盯蔬菜水果价格投诉举报、舆情反映和社会曝光，对于哄抬物价的行为绝不容忍，坚持接诉即办、快查快处，坚决保障首都食品市场稳定供应。

根据疫情发生情况，北京封闭管控的社区和小区已达40个，为避免交叉感染，相关小区居民需要进行足不出户的居家观察。这部分居民处于隔离状态，“菜篮子”“餐盘子”保障工作尤为重要。目前，封闭管理小区已成立物资保障小分队，负责摸清居民需求，采取送货上门、专人负责等模式，提供送餐、代购等服务。有关部门在督导检查小区疫情防控封闭管理情况的同时，也应认真检查社区(村)为当地居民提供日常生活服务保障的落实情况，确保以充足的物资保障消除居民顾虑，稳定居民情绪，切实做好居家医学观察工作。

确保居民菜篮子稳定，各街道社区还应未雨绸缪，提前做好准备以防万一。目前北京疫情防控形势十分严峻，疫情防控工作仍然存在不确定性，有关部门应督促各街道社区加强应急储备物资备勤，建立临时应急保障储备点。一旦小区因发生疫情封闭，临时性物资及蔬菜水果粮油等生活物资短缺时，可立即启动调运，确保可以迅速到位，让社区每位居民都能安心生活。

此次聚集性疫情发生以来，作为北京“菜篮子”重点基地的新发地，恰恰是疫情主要传播区域，这对北京“菜篮子”保障供应造成了特殊的困难，提出了严峻的挑战。北京市多部门多措并举调度市场资源，行业协会特别是大型连锁商超等骨干企业共同努力，市场供应基本没受影响，肉、蛋、奶、蔬菜、水果一应俱全，价格也没有大的波动。疫情发生后，北京各部门及相关行业有力地维护了市场秩序，取得了“菜篮子”保卫战初步胜利。

当前，北京疫情防控已经出现积极进展。在各项物资保障充足、全市上下动员充分的有利条件下，我们一定能够奋力跑在疫情的前头，将防控主动权牢牢掌握在手中，尽快回归正常社会经济生活，取得疫情防控阻击战的最终胜利。（评论员 樊大彧）