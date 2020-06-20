抗疫特别国债发行平稳启动 个人投资者如何购买？

徐 骏作（新华社发）

据财政部通知，6月18日，2020年抗疫特别国债一期和二期招标，备受关注的抗疫特别国债发行正式拉开大幕。本次抗疫特别国债如何发行？个人投资者如何购买？资金又将用于何处？财政部有关负责人和专家进行了解答。

怎么发？

全部公开招标发行

财政部一期国债为5年期固定利率附息债，竞争性招标面值总额500亿元；二期国债为7年期固定利率附息债，竞争性招标面值总额500亿元。两期国债定于6月18日招标，6月19日开始计息，招标结束至6月19日进行分销，6月23日起上市交易。

抗疫特别国债采用怎样的发行方式？

财政部国库司有关负责人在接受媒体采访时介绍，今年1万亿元抗疫特别国债将采用市场化方式，全部面向记账式国债承销团成员公开招标发行。抗疫特别国债期限品种，在匹配财政资金使用周期的基础上，充分考虑了国债收益率曲线建设需要，以10年期为主，适当搭配5年、7年期，进一步提升国债收益率曲线上关键点的有效性。

“国债市场已经成为具有较大容量、能够充分满足财政筹资和投资者投资交易需求的重要场所。”该负责人表示，抗疫特别国债市场化公开发行将进一步提升国债市场容量，更好发挥国债市场在金融体系中的作用，促进国债市场长期发展。

按照国务院常务会议关于“该发的债加快发行”相关要求，抗疫特别国债将从6月中旬开始发行，7月底前发行完毕。中国社科院财经战略研究院财政研究室副主任何代欣对本报记者表示，强调“该发的债加快发行”，就是要早发行、早使用、早见效。抗疫特别国债筹集的资金对经济运行至关重要，抓好“六保”等工作也急需资金投入，加快国债发行可让资金尽快到位，发挥作用。

怎么买？

个人可参与分销交易

抗疫特别国债，个人能否购买？利率水平怎样？

据介绍，与一般记账式国债相同，抗疫特别国债不仅在银行间债券市场上市流通，还在交易所市场、商业银行柜台市场跨市场上市流通。个人投资者可以在交易所市场、商业银行柜台市场开通账户，参与抗疫特别国债分销和交易。具体可以查询相关场所的交易规定，或咨询工商银行、农业银行、建设银行、招商银行、北京银行、南京银行等开通记账式国债柜台业务的银行。

值得注意的是，发行通知中公布的抗疫特别国债的缴款账户只接受记账式国债承销团的承销缴款，不接受个人转账。抗疫特别国债与一般记账式国债相同，不可提前兑取，可在二级市场交易，交易价格根据市场情况波动，盈亏由投资者自负。

利率方面，与仅向个人投资者销售的储蓄国债不同，抗疫特别国债为记账式国债，利率通过国债承销团成员招投标确定，随行就市。目前，5年、7年、10年期记账式国债收益率约为2.5%、2.8%、2.8%。

在何代欣看来，国债一般收益稳定，而且有国家信用作为担保，几乎没有风险，向来受到机构和个人投资者青睐。这次抗疫特别国债面向个人发行，可以说是为居民投资增加了一个不错的选项。

怎么用？

支持公共卫生和抗疫相关支出

财政部副部长许宏才此前介绍，抗疫特别国债这部分资金，主要用于公共卫生等基础设施建设和抗疫的相关支出，包括支持小微企业发展、财政贴息、减免租金补贴等。各地可以在分配的额度内按照一定的比例预留机动资金，解决基层特殊困难的急需资金需求，根据实际需要，自主分配使用。“抗疫特别国债不列入财政赤字，纳入政府性基金预算管理，通过政府性基金转移支付下达给地方。”

在具体下达方式上，财政部预算司司长李敬辉表示，考虑到抗疫特别国债是由中央财政统一发行并支付利息，带有一定的财力补助的性质，为了体现地区间的公平，财政部主要按因素法切块到省级财政部门。省级财政部门按照财政部规定的使用范围和“资金跟着项目走”的原则，自主落实到市县基层和具体项目，省级财政部门报财政部备案同意后再下达到市县。

据了解，为规范特殊转移支付及抗疫特别国债资金管理，财政部已经制定资金管理办法，明确抗疫特别国债的资金用途、分配拨付、还本付息、预算编制等内容。

包括发行抗疫特别国债在内，新增赤字、大力压减中央本级支出等举措都旨在加大对地方的财力支持，保基层运转是今年预算安排的重中之重。“目前，我们整体上判断今年地方保基本民生、保工资、保基层政府运转方面，资金来源上是有保障的。”李敬辉说。